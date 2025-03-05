Сколько нужно будет платить за свет с 1 мая: назван тариф за 1 кВт*час

В Украине пока не планируется повышение тарифов на коммунальные услуги, в частности на электроэнергию и газ. Это касается и периода после завершения отопительного сезона, который официально заканчивается 30 апреля. Следовательно, даже после этой даты украинцы продолжат платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Такую информацию озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, вопрос повышения тарифов на данный момент в правительстве не рассматривается. Об этом пишет OBOZ.UA.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – отметил он.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что до завершения отопительного сезона тарифы будут оставаться неизменными. Он подчеркнул, что это решение охватывает, в частности:

света;

отопление.

Сколько нужно будет платить за свет с 1 мая: назван тариф за 1 кВт*час. Источник: Уряд.online Сколько нужно будет платить за свет с 1 мая: назван тариф за 1 кВт*час. Источник: Уряд.online

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"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех украинцев, которые нуждаются", – отмечается в сообщении.

Также в правительстве заявили, что никаких изменений не предвидится и по стоимости газа. Поэтому потребители, в частности клиенты "Нафтогаза" (а это 98% домохозяйств по всей стране), и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр.

Сколько нужно будет платить за свет с 1 мая: назван тариф за 1 кВт*час. Источник: Уряд.online Сколько нужно будет платить за свет с 1 мая: назван тариф за 1 кВт*час. Источник: Уряд.online

Напомним, ранее мы рассказывали, изменятся ли тарифы на газ и свет в марте.

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