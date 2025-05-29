Сколько обойдется газ и электроэнергия с 1 июня

В Украине с 1 июня будут действовать обновленные тарифы на электроэнергию и газ. Согласно правительственному постановлению №632 и решению "Нафтогаза", цены будут оставаться стабильными в ближайшие месяцы.

Так, электроэнергия для бытовых потребителей будет стоить 4,32 гривны за 1 кВт*ч. Данная стоимость зафиксирована до 31 октября 2025 года. При этом украинцы могут установить многозонный счетчик и перейти на тариф, предусматривающий пониженную оплату в ночное время. Например, с 23:00 до 7:00 действует тариф 2,16 грн за киловатт-час, что вдвое меньше базовой ставки. Об этом пишет OBOZ.

Читайте также: Как изменятся тарифы на свет, газ и воду с 1 июня

Что касается газа, его цена в июне останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Этот тариф действует в рамках предложения "Фиксированный" от "Нефтегаза Украины" и будет актуален до 30 апреля 2026 года. Около 98% бытовых потребителей пользуются этим предложением. В компании объяснили неизменность цены действующим мораторием на повышение тарифов, в то же время призывая украинцев своевременно оплачивать счета.

В контексте меморандума с МВФ Украина должна разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии в течение полугода после завершения военного положения. Это отвечает требованиям действующего законодательства, в частности положениям закона о действии постановления о ПСО (Public Service Obligation), которое обеспечивает поставки электроэнергии по фиксированному тарифу для всех граждан.

Напомним, мы уже писали, как клиенты "Нафтогаза" могут сэкономить на голубом топливе в июне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!