Сколько пенсионеров в Украине получат пенсию меньше 3 000 грн

Многие украинцы получают пенсию, не превышающую 3 тысячи гривен. По состоянию на 1 июля таких людей насчитывается 26,14% от общего количества.

С 1 марта 2024 года минимальная пенсия была повышена. Ее размер зависит от состояния здоровья, количества приобретенного стажа и возраста человека. Об этом пишет 24 канал.

Минимальные выплаты, не превышающие 3 тысяч гривен, получают:

пенсионеры, которые не работают (независимо от стажа) – не менее 2 725 гривен;

пенсионеры до 70 лет с полным стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин – 2980 гривен.

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При этом минимальные выплаты свыше 3 тысяч гривен предусмотрены для:

пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30/35 лет – 3240 гривен;

лиц старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет – 3 370 гривен;

пенсионеров от 65 лет, не работающих и имеющих полный страховой стаж 30/35 лет – 3 370 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему украинским пенсионерам могут снизить пенсии в сентябре.

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