Сколько придется платить за доставку газа с 1 января

Хотя тариф на распределение газа с 1 января 2025 года не изменится, суммы в квитанциях будут разными. Причина – объемы потребления газа, которые будут учитываться за новый период расчета. Если вы использовали больше газа, то и за его доставку будете платить больше. Об этом пишет pmg.ua.

В новых платежках за газ будет учитываться объем потребления с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Например:

В Черновицкой области тариф составляет 2,388 грн. за кубометр. Для домохозяйства, потребляющего 200 кубов в год, это означает ежемесячную плату в 477,6 грн.

В Киеве тариф значительно ниже – всего 0,384 грн за кубометр. Для такого же потребления жители столицы будут платить 76,8 грн. в месяц. Это в шесть раз меньше, чем в Черновцах.

Разница объясняется тем, что в густонаселенных регионах, таких как Киев, тариф ниже из-за большого количества потребителей, распределяющих расходы на обслуживание сетей.

С 2025 года стоимость доставки газа будет рассчитываться на основе объемов, потребленных в предыдущем газовом году (с октября 2023 по сентябрь 2024).

Ежемесячная сумма будет определяться следующим образом:

Годовой объем потребления делится на 12%. Результат умножается на тариф, действующий в регионе.

Если газ не использовался, минимальный объем все равно учитывается:

Для домохозяйств с газовой плитой – 39 кубометров.

Для тех, кто имеет бойлер – 126 кубометров.

Для домохозяйств с отоплением – 314 кубометров.

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Подавать данные о потреблении нужно своевременно, чтобы избежать расчетов по средним значениям, которые могут быть выше фактических показателей.

Операторы газораспределительных сетей будут учитывать даже минимальное потребление или специфические случаи, такие как новые домохозяйства или долгое время не пользовавшиеся газом.

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