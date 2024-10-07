Сколько стоит земля в Украине: стоимость гектара в одной из областей бьет рекорды

В Украине цена на землю определяется не только качеством почвы, но и расстоянием от границы с Россией. Чем дальше от страны-агрессора, тем выше стоимость гектара. Самая дорогая земля находится в одной из западных областей страны.

По информации opendatabot, наибольшая стоимость земли наблюдается в Ивано-Франковской области, где за гектар просят в среднем 134,2 тыс. грн. Для сравнения, в Киевской области цена одного гектара составляет 78,5 тыс. грн, в Полтавской – 61,2 тыс. грн. Во Львовской области стоимость одного гектара достигает 67,6 тыс. грн, а в Волынской – 66,6 тыс. грн.

До вторжения РФ в феврале 2022 года еженедельные объемы продажи земли составляли около 10 тысяч гектаров, однако сейчас этот показатель снизился вчетверо – до 2,5 тысяч гектаров в неделю. В общем, на конец октября было продано 289 тысяч гектаров, что составляет менее 1% от общей площади сельскохозяйственных угодий страны, которая равна 42,4 миллиона гектаров.

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Цены на землю в Украине. Источник: opendatabot Цены на землю в Украине. Источник: opendatabot

За весь период функционирования рынка земли средняя цена за гектар составила примерно 37 тысяч гривен. В первый месяц после восстановления рынка в мае 2022 года стоимость поднялась до 43 тысяч гривен за гектар.

Цена на землю сельскохозяйственного назначения не может быть ниже ее нормативно-денежной оценки, и это ограничение будет действовать до 2030 года. Данный показатель рассчитывается на основе капитализированного рентного дохода с участка, который зависит от его размера и характеристик почвы. Самая высокая стоимость за 1 гектар ранее наблюдалась в центральных областях страны, но из-за проблем с безопасностью теперь самые дорогие земельные участки находятся на западе Украины.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какой налог должны уплатить собственники земли в 2024 году.

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