Сколько зарабатывают украинцы: самые высокие и самые низкие зарплаты по регионам

По результатам 2024 средняя заработная плата в Украине выросла на 23,1%, превысив уровень инфляции на 6,5%. Самые высокие доходы имеют специалисты в сфере IT и телекоммуникаций – их средняя зарплата составляет 52,5 тысяч гривен в месяц.

Такую информацию обнародовала Государственная служба статистики, пишет 24 канал. В сферы с наибольшими заработками входят:

специалисты авиационной индустрии – в среднем 43,9 тысяч гривен;

работники финансового и страхового сектора – 41,4 тысяч гривен.

Средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила довоенный уровень. Если в 2021 году она составляла 513,5 доллара, то в конце 2024 г. выросла до 534 долларов.

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Сферы с низкими доходами

Впрочем, не все профессии демонстрируют рост зарплат. Низкие доходы наблюдаются у работников культуры – средняя оплата труда в библиотеках, театрах и музеях не превышает 13 тысяч гривен в месяц.

Также относительно низкие зарплаты у работников таких отраслей:

образование – 14,6 тысяч гривен;

медицина и социальная помощь – 16,9 тысяч гривен;

гостинично-ресторанный бизнес – 15,9 тысяч гривен;

почтовая сфера – 16,1 тысяч гривен.

Стоит отметить, что строители получают в среднем 16,9 тысяч гривен, а работники аграрного сектора – 17,6 тысяч гривен, несмотря на ключевую роль этой отрасли в экономике страны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам предлагают зарплату более 40 тысяч за работу из дома.

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