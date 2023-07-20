Скорее сгниют: где нельзя хранить яблоки

Яблоки – фрукты, которые не являются экзотическими для украинцев, но и не теряют своей популярности. Они имеют кисловатый и сладкий привкус.

Однако при неправильном хранении, фрукт быстро сгниет. Поэтому UAportal расскажет, какие правила нужно соблюдать при хранении яблок.

Холодильник.

Яблоки нужно класть в холодильную камеру, особенно сразу после сбора урожая. Ведь один день без холодильника и срок их хранения сократится сразу на десять дней.

Нужна температура.

Для того чтобы яблоки были сочными, температуру хранения фруктов нужно постепенно повышать. В частности, еженедельно она должна расти на 1-2 градуса.

Не храните яблоки рядом с другими фруктами.

Это нужно для того, чтобы не испортить другие фрукты. Во время созревания даже после того, как фрукты уже сорвали, яблоки выделяют этилен. Конкретно он ускоряет процесс созревания неких фруктов: груша, банан, манго, персики.

Где еще можно хранить яблоки.

В пакетах или деревянных ящиках яблоки можно держать на остекленном балконе или в подвале. Однако фрукты нужно дезинфицировать и застелить бумагой, чтобы уберечь их от влажности и грибка. Также тару для хранения яблок можно засыпать шелухой или опилками. В то время как при складывании яблок следует обратить внимание на то, чтобы плоды не повредились.

Еще одним интересным местом для хранения яблок может стать сад. Там нужно выкопать яму глубиной до 50 сантиметров и положить на дно сосновые и елочные ветки. Яблоки сложить в ящики или пакеты. Для того чтобы защитить фрукты от грызунов, следует плоды со всех сторон обложить хвоей. После этого яму с фруктами нужно засыпать землей.

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