Швидше згниють: де не можна зберігати яблука

Яблука – фрукти, які не є екзотичними для українців, але й не втрачають своєю популярності. Вони мають кислуватий та солодкий присмак.

Проте при неправильному зберіганні, фрукт швидко згниє. Тому UAportal розповість, яких правил потрібно дотримуватися при зберіганні яблук.

Холодильник.

Яблука потрібно класти до холодильної камери, особливо відразу після збору урожаю. Адже один день без холодильника, і термін їх зберігання скоротиться відразу на десять днів.

Потрібна температура.

Для того, аби яблука були соковитими, температуру зберігання фруктів потрібно поступово підвищувати. Зокрема, щотижня вона повинна зростати на 1-2 градуси.

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Не зберігайте яблука поруч з іншими фруктами.

Це потрібно для того, аби не зіпсувати інші фрукти. Під час дозрівання, навіть після того, як фрукти вже зірвали, яблука виділяють етилен. Саме він прискорює процес дозрівання деяких фруктів: груша, банан, манго, персики.

Де ще можна зберігати яблука.

У пакетах або дерев'яних ящиках яблука можна тримати на заскленому балконі або в підвалі. Проте фрукти потрібно дезінфікувати та застелити папером, аби уберегти їх від вологості та грибка. Також тару для зберігання яблук можна засипати лушпинням або тирсою. Тоді як при складанні яблук варто звернути увагу на те, аби плоди не пошкодилися.

Ще одним цікавим місцем для зберігання яблук може стати сад. Там потрібно викопати яму глибиною до 50 сантиметрів та покласти на дно соснові та ялинкові гілки. Яблука скласти в ящики або пакети. Для того, аби захистити фрукти від гризунів, варто плоди з усіх боків обкласти хвоєю. Після цього яму з фруктами потрібно засипати землею.

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