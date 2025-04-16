Скрытая опасность: почему стоит избавиться от заводских пластиковых накладок на авто

Пластиковые накладки довольно часто устанавливают на кузов автомобиля. Они служат как для улучшения внешнего вида и аэродинамических свойств, так и для защиты отдельных участков кузова от механических повреждений и ударов.

Однако эксперты не рекомендуют использовать подобные элементы. Об этом пишет UAportal со ссылкой на SUV News.

Какой вред могут нанести кузову установленные накладки

Эксперты отмечают, что в местах, где крепятся пластиковые элементы, нередко нарушается заводское антикоррозийное покрытие. В результате металл остается открытым и может быстро начать ржаветь.

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Кроме того, под такими накладками часто скапливаются пыль, песок, химические реагенты и влага, что ускоряет разрушение краски и способствует возникновению коррозии.

Как предотвратить появление коррозии на кузове автомобиля

Если вы не планируете снимать накладки, стоит периодически проверять состояние кузова под ними, тщательно очищать эти участки во время мойки и обрабатывать скрытые поверхности антикоррозийными средствами перед наступлением зимы.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая ситуация на вторичном рынке авто в Украине.

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