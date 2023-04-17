'Слаженная работа танковым огнем': украинские бойцы показали удары по оккупантам под Бахмутом (видео)

Танкисты 3-й отдельной штурмовой бригады держат оборону на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении Донецкой области. Украинские военные постоянно улучшают взаимодействие для повышения эффективности обороны.

Экипажи бронетехники провели стрельбу по соответствующим целям в лесополосе и холмах. Огонь украинские защитники вели с далекого расстояния, сообщили в канале бригады Telegram.

"Стальные грозы на Бахмутском фронте. Это слаженная работа танковым огнем Третьей штурмовой бригады", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как танкисты выезжают на позиции, наносят огненное поражение и слаживают свое взаимодействие. Точное время и место ведения огня не сообщаются из соображений безопасности.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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