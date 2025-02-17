Следите за самочувствием, ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 18 февраля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, вызывающее у некоторых людей головную боль, усталость и уровень стресса. Геомагнитная активность оценивается по шкале от 0 до 9 по так называемому планетарному К-индексу. Если его значение превышает 5, это свидетельствует о сильной магнитной буре.

18 февраля прогнозируется средняя магнитная буря с К-индексом 4, соответствующая желтому уровню. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

Прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку солнечная активность регулярно обновляется. Ученые просматривают данные каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными изменениями.

Магнитные бури являются следствием солнечных вспышек, вызывающих выброс большого количества заряженных частиц. Достигнув Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая геомагнитные возмущения. Колебания с К-индексом до 4 обычно не влияют на людей, однако магнитные бури от уровня 5 и выше могут вызвать сбои в работе спутников, мобильной связи и радиочастот, а также влиять на здоровье. При особо мощных бурях с К-индексом 7 или 8 можно даже наблюдать полярные сияния.

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Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, рекомендуется соблюдать здоровый режим дня, полноценно отдыхать и употреблять сбалансированную пищу. Следует избегать острых, жирных и соленых продуктов, ограничить алкоголь и кофе. Полезно пить травяные чаи и достаточное количество воды, а также проводить больше времени на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей. Умеренная физическая активность поможет улучшить общее состояние и прибавить энергии. Важно также избегать стрессовых ситуаций и конфликтов.

Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Контрастный душ с утра поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться и снять напряжение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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