Слишком молод для правителя: ученые реконструировали лицо фараона Тутанхамона

Ученым из Бразилии, Австралии и Италии удалось реконструировать лицо фараона Тутанхамона, жившего более 3000 лет назад. С помощью цифровой модели мумифицированного черепа правителя ученые воспроизвели его черты лица.

Об этом пишет Daily Mail.

С помощью реконструкции учёные смогли увидеть, что правитель Египта скончался очень молодым. У него было очень юное и нежное лицо, которое точно не вяжется с образом царя с многочисленными обязанностями. Неудивительно, что Тутанхамона называют "царем-мальчиком".

Его гробницу в Долине царей обнаружил в 1922 году британский археолог Говард Картер, обнаружив там большое количество ценных артефактов.

Читайте также: Ученые назвали город, который может утонуть под тяжестью небоскребов

Работа по реконструкции лица фараона была очень сложной, ведь его создавали частично основываясь на записях ученых, исследовавших его останки.

Чтобы воспроизвести высоту ушей, губы, расположение глаз были использованы статистические исследования. Затем с использованием разнообразных техник лицо реконструировали.

При жизни к фараону Тутанхамону относились, как к богу. После смерти правителя трон занял его советник Ай.

Напомним, археологи в Японии собираются раскрыть таинственный гигантский гроб, которому почти 1900 лет