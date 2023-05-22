'Сломали россиянам зубы': ВСУ отбили атаку оккупантов и уничтожили три БМП (видео)

Украинские военные отражают атаки врага на разных участках фронта. В частности, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

Защитники Украины уничтожили три БМП врага и живую силу россиян. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Великолепная работа 10-й ОГШБр. Враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью 4 БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии. Наши воины сломали россиянам зубы", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что четвертая БМП получила повреждения. Кроме этого значительные потери понесла российская пехота.

На видео можно увидеть, как украинские военные отследили передвижение оккупантов на БМП. На следующих кадрах показаны точные удары по вражеской военной технике. Точное время и место уничтожения БМП россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут, коротко: "Нет".

Президент США Джо Байден подтвердил 21 мая значительные потери россиян при попытке захватить Бахмут. Он назвал цифру в 100 тысяч вполне правдивой.

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