Слова-паразиты, постоянно употребляемые украинцами: языковеды указали на ошибки

Проблема суржика в украинском языке актуальна как никогда. Смешивание украинского и русского языков приводит к возникновению языковых конструкций, искажающих красоту и богатство украинского языка.

Лингвисты обнаружили, что одним из самых распространенных слов-суржиков является "получається". Это слово прочно закрепилось в нашем языке вместо правильного украинского "виходить".

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Кроме того, довольно часто употребляются такие слова как:

Приймати участь - брати участь

На протязі - протягом

Співпадати - збігатися

Діючий закон - чинний закон

Клітчаста тканина - картата тканина

Ошибки в падежах

Суржик проявляется не только на уровне лексики, но и в грамматике. Многие допускают ошибки в падежах, например: "я звертаю увагИ", вместо правильного "я звертаю увагУ".

Даже если вы используете правильные русские слова, следует обратить внимание на звуковое произношение. Например, "телевізор", а не "тєлєвiзор".

Примеры распространенных слов-суржиков, имеющих украинские эквиваленты в речи:

Співпадати – збігатися

Здати іспит – скласти іспит

Співпадіння – збіг

Під відкритим небом – просто неба

Позориться – осоромитися

Уборка – прибирання

Що таке – що сталося

Мусор – сміття

Рибалка (як процес) – риболовля

Рибак (особа) – риболов, рибалка

Пробка (матеріал) – корок

Адрес – адреса

Гладити (білизну) – прасувати

Багаточисельний – численний

Срок – термін

Оптом – гуртом

Зря – надарма, даремно

Все рівно – все одно, однаково

По поводу – з приводу

Чтобы говорить на чистом украинском языке, необходимо читать украинскую литературу, смотреть украинские фильмы, общаться на украинском с друзьями. Важно следить за тем, какие слова вы используете и как их произносите.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".

А еще – какими словами заменить российский "привет".

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