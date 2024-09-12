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Слова-паразиты, постоянно употребляемые украинцами: языковеды указали на ошибки

Былим Елена

Слова-паразиты, постоянно употребляемые украинцами: языковеды указали на ошибки
Как правильно сказать совпадать. Источник: freepik.com

Проблема суржика в украинском языке актуальна как никогда. Смешивание украинского и русского языков приводит к возникновению языковых конструкций, искажающих красоту и богатство украинского языка.

Лингвисты обнаружили, что одним из самых распространенных слов-суржиков является "получається". Это слово прочно закрепилось в нашем языке вместо правильного украинского "виходить".

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Кроме того, довольно часто употребляются такие слова как:

  • Приймати участь - брати участь
  • На протязі - протягом
  • Співпадати - збігатися
  • Діючий закон - чинний закон
  • Клітчаста тканина - картата тканина

Ошибки в падежах

Суржик проявляется не только на уровне лексики, но и в грамматике. Многие допускают ошибки в падежах, например: "я звертаю увагИ", вместо правильного "я звертаю увагУ".

Даже если вы используете правильные русские слова, следует обратить внимание на звуковое произношение. Например, "телевізор", а не "тєлєвiзор".

Примеры распространенных слов-суржиков, имеющих украинские эквиваленты в речи:

  • Співпадати – збігатися
  • Здати іспит – скласти іспит
  • Співпадіння – збіг
  • Під відкритим небом – просто неба
  • Позориться – осоромитися
  • Уборка – прибирання
  • Що таке – що сталося
  • Мусор – сміття
  • Рибалка (як процес) – риболовля
  • Рибак (особа) – риболов, рибалка
  • Пробка (матеріал) – корок
  • Адрес – адреса
  • Гладити (білизну) – прасувати
  • Багаточисельний – численний
  • Срок – термін
  • Оптом – гуртом
  • Зря – надарма, даремно
  • Все рівно – все одно, однаково
  • По поводу – з приводу

Чтобы говорить на чистом украинском языке, необходимо читать украинскую литературу, смотреть украинские фильмы, общаться на украинском с друзьями. Важно следить за тем, какие слова вы используете и как их произносите.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".

А еще – какими словами заменить российский "привет".

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