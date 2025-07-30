Служить долго: названы лучшие подержанные авто

В современных экономических реалиях, когда вопрос эффективного финансового планирования приобретает особую актуальность, выбор долговечного автомобиля становится не просто желанным, а стратегически важным решением. К счастью, современные машины способны служить гораздо дольше, чем их предшественники.

Как сообщает Go BankingRates, эксперты из iSeeCars составили список моделей, которые могут преодолеть более 320 000 километров (свыше 200 000 миль) пробега без критических поломок – при условии регулярного технического обслуживания. В 1970-х годах средний срок жизни автомобиля составлял около 5,7 лет или 160 000 км. Сейчас же, по данным аналитиков, средний возраст легковых автомобилей в США достигает 12,5 лет, и все больше моделей демонстрируют способность преодолевать 400 000 км и более.

Однако, чтобы не рисковать, эксперты советуют сразу обращать внимание на модели с проверенной репутацией: имеющие хорошие отзывы показали себя на испытаниях и имеют стабильную историю надежности.

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Топ-10 подержанных автомобилей с максимальной долговечностью по версии iSeeCars

Toyota Sequoia Максимальный пробег : ≈ 477 300 км Sequoia возглавляет рейтинг как одна из самых выносливых моделей. Toyota снова подтверждает свою репутацию. Toyota Land Cruiser До : 450 900 км Этот внедорожник – легенда выносливости. Даже с пробегом более 300 000 км остается надежным выбором. Chevrolet Suburban Потенциал : более 426 500 км Один из самых стойких полноразмерных SUV, способный служить десятилетиями. Toyota Tundra До : 412 000 км Этот пикап сочетает мощность и длительный ресурс. Прекрасный вариант для ценителей долговечной техники. GMC Yukon XL До : 406 130 км Владельцы отмечают незначительное количество серьезных поломок. Есть жалобы на электронику, но двигатель и трансмиссия – крепкие. Toyota Prius К : 403 300 км Гибрид, удивляющий своей надежностью. Его аккумуляторы считаются очень долговечными. Chevrolet Tahoe До : 402 850 км Несмотря на средние оценки RepairPal, эта модель зарекомендовала себя как "трудяга на годы". Honda Ridgeline До : 400 180 км Пикап с комфортом легковушки. При должном уходе может прослужить более 450 000 км. Toyota Avalon К : 395 400 км Надежный седан, который даже после снятия с производства (в 2022 году) остается одним из лидеров среди долгожителей. Toyota Highlander Hybrid К : 394 280 км Один из лучших гибридных кроссоверов в своем классе. Ремонт обходится недорого, что придает привлекательность.

Выбирая автомобиль с большим ресурсом пробега, вы не только экономите деньги в долгосрочной перспективе, но и получаете надежного помощника на годы. Бренды Toyota, Honda, Chevrolet и GMC стабильно входят в топ надежных авто, способных выдержать испытание временем и дорогами.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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