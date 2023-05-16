Смерть – это только начало: почему ацтеки ежегодно убивали более 20 тысяч мужчин, женщин и детей

Империя ацтеков исчезла более 500 лет назад, но до сих пор остается для ученых загадкой. Некоторые источники сообщают, что когда Кортес с солдатами прибыли в столицу ацтеков, они стали свидетелями жуткой церемонии жертвоприношения людей.

Ученые называли эту историю выдумкой и преувеличением, которое испанцы использовали для оправдания массовых убийств местных жителей во главе с Монтесумой и их порабощения. Но то, что нашли археологи в главном храме ацтеков в Теночтитлане (Мехико), заставило ученых пересмотреть свои убеждения.

Об этом пишет History.

Как утверждал один из конкистадоров, Андрес де Тапиа, по обе стороны храма стояли башни, сделанные из человеческих черепов. Между ними находилась деревянная стойка с черепами с отверстиями по бокам, которые позволяли им скользить по шестам.

По словам историка Кэролайн Доддс Пэннок, ацтеки действительно такое делали: “Было пять жрецов – по одному на каждую конечность. Один из них вынимал сердце", – сказала она. Как правило, в жертву приносили преступников или военнопленных. Каждый год богам дарили жизнь более 20 тыс. мужчин, женщин и детей.

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“То, что сейчас кажется ужасным, для ацтеков было необходимостью. Жертвоприношение делало богов счастливыми и гарантировало восход солнца каждое утро", – добавила историк.

Кроме военнопленных и преступников многие ацтеки также соглашались отдать жизнь Вицелопочтли, ацтекскому богу солнца и войны, гарантируя себе благословенную жизнь в загробном мире. Для них смерть была только началом.

Кроме того, ученые определили, что ацтеки занимались каннибализмом: археологи находили на человеческих костях следы работы мясников. Также на ацтекских иллюстрациях отчетливо видны части человеческих тел, которые готовились в горшках.

Напомним, во Франции обнаружили поселение в возрасте 6000 лет, полное древних артефактов.

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