Смерть лорда Карнарвона, открывшего гробницу фараона: действительно ли проклятие Тутанхамона существует

Таинственная гибель первооткрывателя гробницы фараона Тутанхамона является ярким примером того, что изучение древних гробниц не всегда безопасно для жизни и здоровья археологов. Его смерть вызвала огромную огласку о якобы "проклятии Тутанхамона". Но ученые, проведшие исследования в 2002 году, опровергли мистичность этой истории.

Об этом пишет IFLScience.

Карнарвон скончался в 1923 году. В тот момент ему исполнилось 56 лет, причиной смерти была пневмония или заражение крови. Согласно основной теории его укусил комар, но ученые выдвигают предположение о смерти от грибкового патогена Aspergillus в гробнице.

Аспергил может вызывать аспергиллез, который приводит к повреждению тканей организма, в частности легких. Споры аспергила не считаются смертельными, но если у человека, который их вдыхал, ослаблена иммунная система, есть риск заболеть пневмонией.

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Согласно теории ученых, археолог мог вдохнуть аспергил в гробнице. Симптомы болезни Карнарвона идентичны инвазивному аспергиллезному синуситу с локальным распространением на орбиту. Однако конкретных доказательств этого нет.

Многие утверждали, что от "проклятия мумии" пострадали и другие участники экспедиции, например, дом сэра Брюса Ингема сгорел после того, как он поставил в нем преспапье, сделанное из руки мумии. Кстати, трагическую смерть принца Египта Али Камель Фахми-бей, погибшего от руки своей жены (она его застрелила) также связывают с открытием гробницы Тутанхамона и действием его проклятия.

Легенда о проклятии фараона Тутанхамона до сих пор актуальна. Много фильмов снято после трагической смерти Карнарвона. Но вероятнее всего, причина его гибели банальна – он умер из-за болезни и низкого уровня медицины.

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