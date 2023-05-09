Смерть лорда Карнарвона, який відкрив гробницю фараона: чи дійсно прокляття Тутанхамона існує

Таємнича загибель першовідкривача гробниці фараона Тутанхамона є яскравим прикладом того, що вивчення стародавніх гробниць не завжди є безпечним для життя та здоров'я археологів. Його смерть викликала величезний розголос про нібито "прокляття Тутанхамона". Та вчені, які провели дослідження у 2002 році спростували містичність цієї історії.

Про це пише IFLScience.

Карнарвон помер у 1923 році. На той момент йому виповнилось 56 років, причиною смерті була пневмонія чи зараження крові. Згідно з основною теорією, його вкусив комар, але вчені висувають припущення про смерть від грибкового патогену Aspergillus в гробниці.

Аспергіл може спричиняти аспергільоз, який призводить до пошкодження тканин організму, зокрема, легень. Спори аспергілу не вважаються смертельними, проте, якшо в людини, яка їх вдихала, ослаблена імунна система, є ризик захворіти на пневмонію.

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Згідно з теорією вчених, археолог міг вдихнути аспергіл у гробниці. Симптоми хвороби Карнарвона ідентичні інвазивному аспергільозному синуситу з локальним поширенням на орбіту. Однак конкретних доказів цього немає.

Багато хто стверджував, що від "прокляття мумії" постраждали й інші учасники експедиції, наприклад будинок сера Брюса Інгема згорів після того, як він поставив у ньому преспап'є, зроблене з руки мумії. До-речі трагічну смерть принца Єгипту Алі Камель Фахмі-бей, який загинув від руки свої дружини (вона його застрелила) також пов’язують з відкриттям гробниці Тутанхамона та дією його прокляття.

Легенда про прокляття фараона Тутанхамона досі актуальна. Багато фільмів знято після трагічної смерті Карнарвона. Та ймовірніше за все, причина його загибелі банальна – він помер через хворобу та низький тогочасний рівень медицини.

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