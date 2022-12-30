Смогут ли украинцам выплачивать пенсии в 2023 году без задержек: объяснение министерства

В министерстве соцполитики Украины рассказали, смогут ли выплачивать пенсии в следующем году. Об этом сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

В интервью "Фактам" она назвала источники, благодаря которым наполняется бюджет Украины. А также отметила, что в декабре выплата пенсий была завершена успешно.

По словам Министра, наша страна достойно прошла первый год в условиях открытого вторжения России, если говорить о наполнении Пенсионного фонда.

Во-первых, достойные зарплаты задействованных в военной сфере помогли наполнять ПФУ в достаточной степени. По оценкам Жолновича, фонд в конце 2022 года вернул прошлогодние ссуды, а сейчас показывает устойчивую стабильность.

Во-вторых, министр поблагодарила международных партнеров Украины, которые в значительной степени поддерживают социальную сферу. Как пояснила Жолнович, их помощь, по сути, стабилизирует бюджет и позволяет снабжать украинцев минимальными гарантиями.

Напомним, что правительство планирует проиндексировать пенсии в марте.

Отмечается, что пенсионные выплаты поднимутся на 5,4%. Сейчас в декабре минимальный размер пенсии вырос до 2093 грн (+66 грн), а максимальный уровень достиг 20930 (+660).

В то же время Жолнович отметила, что повышение прожиточного минимума положительно отразилось на суммах пенсий и ряда социальных пособий.

Она добавила, что государство не планирует увеличивать данную норму, поскольку не будет хватать достаточно финансов.

По словам Жолнович, уязвимые слои населения будут поддерживать и частично минимизировать последствия инфляции путем привлечения международных доноров и дополнительных выплат через формат "помощи".

Напомним, что ранее в Украине определили, как можно увеличить размер своей пенсии. Новое условие было названо в Пенсионном фонде.

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