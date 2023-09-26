Смягчают кожу и разглаживают морщины: топ-9 секретов красоты разных стран мира

В каждой стране существуют традиционные бьюти-рецепты, передающиеся из поколения в поколение. К примеру, жительницы Индии благодаря местным методам ухода могут похвастаться роскошными волосами, а китаянки славятся фарфоровой кожей. Пополните свой арсенал красоты секретами ухода по всему миру, которые легко можно использовать дома.

Об этом пишет ТСН.

Египет

Египетские молочные ванны известны уже со времен Царицы Клеопатры. Они использовали их для омоложения и увлажнения кожи. Молоко содержит кислоты, которые эффективно отшелушивают кожу и помогают разгладить морщинки. Добавив в молоко немного меда, вы получите эффективный тоник для кожи. Чтобы почувствовать себя Клеопатрой, просто добавьте 1-2 литра молока и 1 чайную ложку меда в ванную или воспользуйтесь косметикой, содержащей молочные кислоты.

Израиль

Израильские грязевые обертывания на основе мертвого моря обладают известными свойствами лечения и омоложения кожи. Минеральные соли из Мертвого моря помогают снять напряженность мышц и успокаивают нервную систему. Морскую соль с грязями можно использовать дома для ванных или приобрести израильскую косметику, использующую эти полезные ингредиенты.

Бразилия

Бразильские женщины используют пляжный песок для антицеллюлитного массажа. Этот массаж улучшает кровообращение, помогая бороться с целлюлитом. Летом можно набрать влажный песок на пляже и массировать им тело, а зимой можно использовать молотый кофе или морскую соль.

Китай

Китайские женщины используют рис по уходу за кожей. Рис выводит токсины из кожи и питает ее. Для приготовления рисовой воды замочите рис в воде, процедите и используйте ее для очищения лица.

Индия

Индийские красавицы используют кокосовое масло для ухода за волосами. Она помогает избежать секущихся кончиков и придает волосам блеск. Кокосовое масло можно купить в аптеке или косметическом магазине.

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Болгария

Болгария славится розовым маслом, которое обладает полезными свойствами для кожи. Ее можно использовать для ухода за лицом, а также приготовить розовую воду самостоятельно.

Швеция

Шведские женщины используют горячие полотенца для очищения и отшелушивания ороговевшей кожи. Благодаря этой процедуре кожа выглядит молодой и свежей.

Африка

Африканки используют ройбуш для очищения кожи. Замбук, тягучая зеленая мазь на основе растений, помогает снимать зуд от комаров и увлажняет кожу.

Напомним, мы уже писали, как выглядеть моложе своего возраста.

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