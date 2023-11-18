Снайпер из СБУ установил новый мировой рекорд: уничтожил российского оккупанта с растояния 3,8 км (видео)

Украинский снайпер установил новый мировой рекорд по дальности стрельбы. С винтовки "Властелин Горизонта" он попал в цель с расстояния 3,8 км.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что снайпер установил новый мировой рекорд дальности стрельбы, убив врага с дистанции в 3,8 км. Предыдущий рекорд составлял 3540 метров.

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Спецназовец СБУ стрелял из украинской винтовки "Властелин Горизонта".

На видео, предоставленном СБУ, можно заметить попадание в оккупанта и как его товарищи разбегаются, понимая, что российский солдат погиб от пули, выпущенной в километрах от их места нахождения.

Справка: к этому моменту мировое первенство в точности имел канадский снайпер – он выполнил боевой точный выстрел в Ираке с расстояния 3540 метров. Второе место до этого времени было у снайпера из Великобритании Крейга Харрисона – 2475 метров.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказывали, как один из украинских снайперов ССО ВСУ за пять минут ликвидировал трех оккупантов и еще двоих ранил.

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