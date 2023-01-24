Снайперская пара ССО ликвидировала четырех оккупантов в одном из направлений наблюдения (видео)

Снайперская пара Сил специальных операций отработала по противнику. Они получили приказ выдвинуться в одном из направлений наблюдения.

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО. Там заметили, что оккупанты ложились один за другим.

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"Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе. Из радиоперехвата стало понятно, что враг информирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен", на этот раз не сработала", – говорится в сообщении.

Украинские снайперы ликвидировали одного из двух обнаруженных российских солдат. После этого врагу на помощь подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей.

Напомним, что Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако окончание войны зависит не только от Украины.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

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