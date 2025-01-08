Снег и морозы: синоптик назвала дату возвращения настоящей зимней погоды в Украину

На этой неделе украинцы будут наслаждаться теплом с периодическими дождями. Однако уже на следующей неделе в страну могут прийти небольшие морозы.

Об этом в интервью сообщила Анжелика Ганчук, руководитель сектора численного моделирования и прогнозирования отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Относительно вопроса о возможности выпадения традиционного снега синоптикиня отметила, что пока этого не стоит ожидать.

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"На западе страны ожидаются снегопады, поскольку там будет прохладнее. В воскресенье и понедельник температура снизится до минусовых значений, что может привести к выпадению снега. Однако на следующей неделе в Украине установится лишь незначительный мороз без экстремальных показателей – обычная зимняя погода," – отметила Анжелика Ганчук. .

В субботу и в ночь на воскресенье через Украину будет перемещаться циклон, который принесет мокрый снег в западные регионы.

Ранее мы говорили, что Украину ожидает аномальная погода.

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