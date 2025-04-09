Снег, сильный дождь, ветер и мороз до 4 градусов: прогноз погоды в Украине на 10 апреля

В четверг, 10 апреля, очередные атмосферные фронты принесут в Украину волну похолодания, осадки в виде снега, сильный ветер и кратковременные вьюги. В восточных регионах и территории Днепропетровской области прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег.

Ночь со среды на четверг будет сопровождаться заморозками: температура воздуха опустится до 0…-4°C. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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Днем столбики термометров покажут:

на севере: +1…+4 °C,

на западе: +3…+7 °C,

в центральных областях: +2…+6 °C,

на Днепропетровщине: +5…+8 °C,

на юге: +5…+9 °C (на Одесщине – немного прохладнее, +4…+6 °C),

в восточных регионах: +5…+10°C.

Ветер будет преобладать на северном направлении, однако в восточных областях – юго-западный. Возможны порывы до 15–20 м/с, кое-где будут достигать штормовых значений.

В столице 10 апреля ожидается снег и мокрый снег, местами на дорогах будет скользко. Ветер сменится с юго-западного на северный и будет порывистым. В ночные часы температура опустится до 0…-2 °C, днем от +1 до +3 °C.

По прогнозам Наталки Диденко, существенное потепление начнется с Вербного воскресенья, которое в этом году приходится на 13 апреля.

Раньше мы рассказывали, что после потепления придет внезапный холодный фронт в Киев.

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