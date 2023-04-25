Снимите розовые очки: самые популярные мифы о любви, ухудшающие отношения

Как утверждают психологи, наибольший вред отношениям приносят ложные представления о любви. Поэтому они собрали наиболее распространенные ложные мифы о любви, негативно влияющие на отношения.

Противоположности притягиваются

Типичный сценарий романтических фильмов. Но ученые заявляют, что вероятность влюбленности противоположных личностей статистически неточна. Конечно, непохожие между собой люди могут влюбиться, но их противоположность не является причиной чувства. Отношения противоположностей нестабильны: они придают остроту отношениям, но высасывают очень много сил из партнеров, истощая их.

Детские мечты

Подростки довольно ложно представляют себе "правильность" отношений. Они готовы вступать в отношения с манипуляторами и абъюзерами и верить в "слепую любовь". Важно быть уверенными, что ваше подростковое "я" не влияет на ваши нынешние отношения.

Пока смерть не разлучит нас

Даже самые идеальные отношения могут закончиться. Это нормально – со временем люди меняются и партнер перестает вас устраивать. Не привязывайтесь к образам и установкам, которые могут только ухудшить ваши отношения и жизнь в целом.

Женщины более романтичны, чем мужчины.

На самом же деле 59% мужчин верят в любовь с первого взгляда по сравнению с 49% женщин. На это влияет визуальная мужская ориентированность. "Они видят женщину, которая им нравится физически, которая, со своей стороны, скорее запускает систему романтической любви", – говорит антрополог Гелен Фишер. Кроме того, мужчины в силу наличия у них большей социальной и экономической свободы могут относиться к браку менее прагматично.

Страсть в отношениях длится несколько лет

Ранее ученые утверждали, что страсть длится в отношениях 4 года, именно столько нужно для размножения, после чего угасает и ведет к разводу партнеров или переходу к более спокойным отношениям.

Но недавно ученые провели исследование в соавторстве с Гелен Фишер, показывающим, что некоторые пары испытывают страсть на протяжении всей продолжительности отношений. Сканирование их мозга показало, что они чувствуют то же, что в начале отношений, за исключением одержимости и тревоги.

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Поиск второй половинки

Идеальной половинки нет. Это миф, навязанный нам кинематографом. Единственное, что делает с нами поиск второй половинки – приносит страдание. Человечество вступило в эпоху "самодостаточного брака", когда люди полагаются на отношения для самоуважения и личностного роста. Поиск второй половинки только разочаровывает и заставляет нас оценивать потенциальных партнеров по слишком высоким критериям.

Напомним, ученые обнаружили причину седения волос.

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