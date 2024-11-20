Снова будем платить больше: сколько будет стоить электроэнергия с 1 января

По прогнозам НБУ, в 2025 году ожидается рост тарифов на коммунальные услуги. Однако для некоторых украинцев последствия повышения цен станут ощутимы уже в ближайшее время, хотя и косвенно.

НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии. Хотя первоначальное предложение предполагало значительно более высокие показатели, регулятор остановился на более умеренном варианте. Об этом пишет gsminfo.

Непосредственно население не будет платить больше за электроэнергию. Однако, как объясняет глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, повышение коснется промышленности и бизнеса, что неизбежно приведет к росту цен на товары и услуги повседневного спроса.

Эксперты прогнозируют, что увеличение затрат на электроэнергию вынудит предприятия повышать цены на свою продукцию. Наиболее заметным это будет в сферах:

- производства пищевых продуктов

- водоснабжение

- других отраслях, где электроэнергия является ключевым ресурсом

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Дополнительное давление создает то, что с 1 ноября НКРЭКУ уже увеличило предельные цены на электроэнергию для промышленности. Это решение усилило финансовую нагрузку на предприятия и, как следствие, может привести к дальнейшему росту потребительских цен.

Таким образом, хотя прямого повышения тарифов для населения не предполагается, украинцы все же ощутят последствия этих изменений из-за общего роста цен на товары и услуги в результате увеличения расходов бизнеса на электроэнергию.

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