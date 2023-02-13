Снова станут как новые: как легко отбелить носки

Главный минус носков белого цвета – это то, что они быстро загрязняются, желтеют или становятся серыми. Однако есть простые способы отбелить носки.

Об этом пишет издание Express. Хотя многие обычно решают использовать отбеливатель для удаления пятен с одежды, они часто могут повредить вещи.

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Удалить стойкие пятна из белых носков можно без агрессивного отбеливателя с помощью эффективного натурального подручного средства. Вернуть первозданный вид носкам поможет пищевая сода или кристаллы соды.

Есть два простых метода очистить загрязненные носки:

Замочить носки в теплой воде с содой на ночь, а с утра постирать их обычным способом. Перед стиркой можно потереть загрязненные места ткани щеткой; Добавить столовую ложку соды в моющее средство, чтобы повысить эффективность стирки. Цвет станет ярче.

Также можно добавить чашку столового уксуса при полоскании носков, чтобы сделать их более мягкими на ощупь.

Сода поможет очистить посуду от устойчивого налета и сделать тарелки белыми, как новые. Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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