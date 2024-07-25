Со средней зарплаты придется выложить 1000 грн: подробности о 5% военного сбора, которые предложил Кабмин

Если правительство Украины решит увеличить военный налог до 5%, как это было предложено Кабмином, то граждане с минимальными зарплатами будут "отдавать" ежемесячно 400 грн, тогда как те, кто зарабатывает 20 тыс. грн, будут платить 1 тыс. грн. Это означает, что ежедневные взносы будут составлять 13 грн и 33 грн соответственно.

Согласно информации Министерства финансов, ставка военного сбора будет одинаковой для всех граждан. Об этом пишет OBOZ.UA.

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Однако конкретная сумма, полученная Вооруженными силами Украины от каждого лица, зависит от ее доходов. К примеру, с повышением ставки военного сбора, взносы будут следующими:

для дохода в 8000 грн (минимальная зарплата) – 13 грн в день, 400 грн в месяц. За эти средства можно приобрести тактические перчатки;

в день, в месяц. За эти средства можно приобрести тактические перчатки; для дохода в 20 тыс. грн (чуть больше средней зарплаты) – 33 грн в день, 1000 грн в месяц. Этих средств достаточно для покупки тактических очков;

в день, в месяц. Этих средств достаточно для покупки тактических очков; при доходе 50 тыс. грн – 83 грн ежедневно, 2500 грн ежемесячно. Можно купить тактический рюкзак;

ежедневно, ежемесячно. Можно купить тактический рюкзак; при доходе 100 тыс. грн – 167 грн ежедневно, 5000 грн ежемесячно. На эти средства можно приобрести комплект военной формы;

ежедневно, ежемесячно. На эти средства можно приобрести комплект военной формы; при доходе 200 тыс. грн – 333 грн в день, 10 тыс. грн в месяц. Этого достаточно для покупки рации.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что ежедневные расходы на военные нужды составляют 5,6 млрд грн, что эквивалентно военному сбору с 14 млн минимальных зарплат.

"Необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. При этом можно рассчитывать только на собственные ресурсы, основными из которых являются налоги и внутренние заимствования. Поэтому 1/4 из этой суммы предлагаем закрыть за счет пересмотра военного сбора с 1 5 до 5% для физических лиц... Каждая уплаченная гривня налога важна. Ведь идет на покупку жизненно необходимых вещей", – подытожили в Минфине.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что в Украине готовят резкое повышение налогов.

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