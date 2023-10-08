Собака ест траву: нужно ли ему запрещать это

Во время прогулки на улице собаки часто начинают жевать траву. Некоторые считают, что таким образом животное пытается прочистить желудок.

Однако ученые из Йеллоустонского национального парка в США отмечают, что причина может быть следующая – животным не хватает клетчатки в организме.

"Ответ на вопрос, почему ваша собака ест траву, может быть прост: потому, что она это любит. Вашей собаке может быть скучно, а пожевать траву — это значит чем-то заняться... Срывание травы с земли тоже может доставлять удовольствие", – отмечают авторы исследования.

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Ветеринары тем временем отмечают: если собака активная и после поедания травы у нее нет рвоты, можете не беспокоиться, когда пес ест траву.

Если поедание травы сопровождается сильной и продолжительной рвотой, а к тому же состояние здоровья вызывает тревогу, значит нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику. Тревожные симптомы: вялое, апатическое состояние, отказ от пищи, резкая потеря веса, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Что касается выгула собак в городе, то не стоит разрешать собаке есть траву, которая может быть обработана химикатами или пестицидами, также – не стоит собаке есть траву в местах массового выгула собак, возле трасс или у предприятий.

Если ваша собака любит траву – сейте ее дома в широких горшках и когда она прорастет, предложите вашему любимцу. Кроме пырея, собаки могут есть пророщенную пшеницу или овес.

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