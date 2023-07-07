Собираем капсулу: как создать идеальный летний гардероб из 9 вещей

Капсульный гардероб – идеальный выбор для всех девушек. При составлении его нет никаких ограничений по количеству выбираемых предметов, однако разумно включать только те вещи, которые вы будете постоянно носить. Благодаря капсуле у вас всегда будет безупречный стиль как на любом мероприятии, так и в повседневной жизни.

Что входит в капсульный гардероб?

Футболки

Идеальным вариантом станут белые футболки, которые мгновенно освежат ваш образ. Купите одну модель оверсайз и одну короткую и обтягивающую.

Платье меди

Обратите внимание на платье с А-силуэтом. Она идеально подойдет для любой ситуации, начиная от прогулок по городу до вечеринок и свадеб. Этот фасон придаст вам элегантность и женственность.

Верхняя одежда

Лето может принести непредсказуемые дожди, поэтому следует подготовиться заранее. Выберите кардиган оверсайз с акцентными пуговицами или водонепроницаемую куртку.

Джинсы

В июле в джинсах может быть слишком жарко, но вы всегда сможете найти замену, выбрав трендовую юбку меди из денима. Особенно популярны ассиметричные модели с разрезами.

Брюки

Льняные брюки светлого цвета являются оптимальным вариантом для летнего зноя. Вы можете совмещать их с футболками или топами. Если вечером становится прохладно, просто добавьте кардиган.

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Обувь

Универсальным вариантом обуви на лето есть босоножки или сандалии. Подберите универсальные, которые будут гармонично смотреть как с джинсами, так и платьем.

Сумка

Плетеный вариант – самый актуальный летом 2023 года. Отметим, что она не подойдет под любой лук, поэтому советуем выбрать что-то более нейтральное.

Солнцезащитные очки

Придаст изюминки вашему образу. Обратите внимание, что очки должны гармонично смотреться с вашим образом.

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