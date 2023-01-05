Сочельник 6 января: традиции празднования и что нельзя делать

В пятницу, 6 января, украинцы, празднующие Рождество по Юлианскому календарю, будут отмечать Святой вечер (Сочельник, Вилия). Это предрождественский день и вечер, который выпадает на последний день Рождественского поста.

По давним традициям этого дня вся семья должна была готовиться к празднованию Рождества. Было принято вставать вместе с восходом солнца и начинать готовить продукты для кутьи – женщины перебирали крупу и готовили сухофрукты для компота, дети перетирали мак и шелушили орехи, мужчины же заготавливали мед из сот.

В течение дня не завтракали и не обедали, ожидая Святого ужина. Однако малышей все же кормили.

Православные христиане издавна проводили Сочельник в церкви за молитвами. Когда возвращались домой, переодевались в праздничную одежду, стол накрывали белой скатертью, под которую клали сено – это символизировало место, где родился Иисус Христос.

Традиции 6 января

К праздничной трапезе готовили двенадцать постных блюд – по количеству апостолов. На столе обязательно присутствовала кутья, компот из сухофруктов, печеная рыба, ягодный кисель, а также орехи, овощи, пироги и пряники.

В доме было принято ставить елку, под которую клали подарки. Это символизировало дары, принесенные Сыну Божию после его рождения. Жилища украинцы украшали еловыми ветвями и свечами.

Трапеза начиналась с совместной молитвы, после которой первой пробовали кутью. Ужинать садились, когда на небе восходила первая звезда — символ рождения Христа.

На Сочельник не было принято подавать горячие блюда, чтобы хозяйка могла побыть с семьей, а не бегать у блюд. К столу приглашали одиноких знакомых или соседей, чтобы подарить им долю семейного тепла.

Приветствовались на Сочельник словами: "Христос родился", в ответ надо было говорить "Славим Его".

Кстати, издавна на Сочельник крепких напитков не употребляли. Также не ходили в гости. Однако если кто-то заходил, то его приглашали к столу. Считалось, что нежданный гость принесет в дом благополучие и счастье.

Перед праздничным ужином читалась молитва о здоровье живых и об упокоении душ мертвых.

После праздничной трапезы было принято оставлять еду на столе. Считалось, что духи умерших родственников прилетят пробовать кутью.

Вечером 6 января украинцы отправлялись колядовать, обычно этим занимались дети и молодежь, они ходили отдельными шайками и пели песни, в которых были слова о рождении Христа. За это им давали сладости и деньги. После колядок собирались в одном из домов и делили дары.

Запреты

В Сочельник было запрещено ругаться или ссориться с кем-то, а также злословить.

Нельзя отказывать нуждающимся.

Нельзя и гадать вплоть до праздника Крещения, гадать.

Приметы в сочельник

На сочельник украинцы наблюдали за небом – безоблачное и звездное небо предвещало неурожай, если был снег – это должно означать, что лето будет урожайным и не дождливым.

Если ясный день – уродятся и овощи на огороде, и пшеница в поле.

Вьюга предвещала урожай меда.

Если в этот день чернели тропы - будет урожай на гречку, а иней на деревьях предвещал урожай зерновых.

А еще люди верят, что самые заветные мечты могут сбыться, если загадать их на Сочельник именно в тот момент, когда на небе появится первая звезда.

Читайте также о 12 блюдах, которые нужно готовить на сочельник.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!