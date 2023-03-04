Сокровищница витаминов под рукой: как вырастить черемшу дома

В начале весны самое время приступить к подготовке к выращиванию черемши в домашних условиях. Прорастить зерна медвежьего лука в горшке не так просто, однако возможно.

Чтобы вырастить черемшу из семян, нужно позаботиться, чтобы почва была хорошо увлажненной, насыщенной органикой. Если вы все сделаете правильно, то уже через недолгое время из вашего горшка на подоконнике будут торчать первые наиболее витаминные листочки черемши.

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Опытные садоводы говорят, что черемшу проще выращивать из луковиц, чем из семян, однако луковицы этого растения достать да еще проблема. А вот семена медвежьего лука раздобыть вполне реально, однако заметьте, что они должны быть не старше прошлогодних, потому что очень быстро портятся.

Для выращивания черемши в горшках идеально подойдет лесная земля с подгнившим листом. Однако можно взять и землю из сада – особенно с тех мест, то растут лиственные деревья.

Если вы будете покупать почву, то "сдобрите" ее органическим удобрением или компостом. А еще нужно взять органическую мульчу.

При посадке семян землю хорошо ее смочите, почва должна быть сырой.

Заполните горшок для выращивания черемши на две трети, распределите семена по поверхности через каждые 10 см, присыпьте тонким слоем грунта и увлажните распылителем. Затем нужно мульчировать почву, накрыть пленкой и проделать в ней отверстия. Горшки с взорванными семенами нужно поставить в темное прохладное место. Через 2-3 недели горшки нужно вынести в более теплое помещение, но туда, где нет прямого солнца. Через несколько недель ищем место теплее, но без доступа солнечного света. Как только из-под земли появится лестница, горшки с черемшей надо поставить под подоконниками – но как можно дальше от прямых солнечных лучей.

И не забывайте поливать черемшу – она любит влажную почву.

Кстати, когда будете срезать листья черемши, позаботьтесь, чтобы не вырвать ее корнями, чтобы растение могло заблудиться. Затем вы сможете увеличить ее урожай с луковиц, или пересадить их в конце лета в сад, в тень под лиственные деревья.

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