Солдат должен быть высокомотивированным: Генштаб прокомментировал законопроект о возвращении 30 тысяч военным

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины прокомментировал законопроект о возвращении дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен, призвав не заниматься популизмом и сосредоточиться на обороне государства. Кроме того, прессслужба Генштаба отмечает, что военные, защищающие самые горячие точки, ежесекундно рискуют жизнью и здоровьем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Общество обсуждает достаточно чувствительный вопрос, а именно: решение парламента вернуть дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере 30 тысяч гривен. Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть" высоко мотивированным", – написано на сайте Генерального Штаба ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что сейчас дополнительное денежное вознаграждение выплачивается в зависимости от районов боевых действий и сложности поставленных задач. Дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц получают бойцы, воюющие непосредственно на передовой. 30 тысяч – военные, находящиеся в районах боевых действий, но не принимающие непосредственного участия в боях и тем, кто несет боевое дежурство и отражает воздушные нападения врага, независимо от района выполнения.

Военнослужащим, которые находятся в тылу, дополнительные выплаты отменены.

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Вместе с тем, 1 февраля всем защитникам повысили минимальную зарплату до 20 100 гривен.

"Убеждены, что в Вооруженных Силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", – заявляют в Генштабе.

Напомним, министр обороны Украины подтвердил прибытие в страну систем ПВО “Patriot".