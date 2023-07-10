Соленые и хрустящие огурцы на зиму, которые не нужно закатывать: бабушкин рецепт
Лето – время для консервации, это знают все "порядочные домохозяйки". Особенно сейчас актуально готовить соленые огурцы на зиму.
Если вы не любите консервировать, а соленые огурцы любите, предлагаем быстрых "бабушкин рецепт", как приготовить соленые хрустящие огурцы, которые не надо замучивать под крышки.
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Составляющие на одну трехлитровую банку:
- Килограмм свежих огурцов
- литр воды
- 3 столовые ложки соли
- 2-3 зубчика чеснока
- веточка свежего укропа с соцветием
- чайная ложка черного перца (зерна)
- чайная ложка семян горчицы
- два листа хрена
Как готовить:
Огурцы хорошо промойте, если они велики, перережьте поперек. Если огурцы небольшие, можно оставить их целиком. В помытые и стерилизованные банки на низ вложите укроп и листья хрена и чеснок. В большой кастрюле соедините воду и соль. Добавьте черный перец и горчицу. Хорошо перемешайте.
Переложите огурцы в банки, а сразу залейте рассолом. Закройте банку плотно капроновой крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 24 часа. Затем банки с огурцами нужно перенести в кладовую или погреб, где они будут храниться до зимы.
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