Соломенный Дидух: как сплести украинское рождественское украшение своими руками

Сейчас, как никогда, украинцы лелеют традиции собственного народа и пытаются отстроить путь к обычаям и символам предков. На зимние праздники наши прабабушки и прадеды проводили много обрядов и украшали дома, каждое дело, каждая примета и традиция имели свой символизм. Одним из основных символов рождественских праздников является дедушка. В дохристианское время он был воплощением бога Коляды и символом памяти о предках. Дидух изготовлялся летом с первого или последнего снопа и имел соответствующее ритуальное значение, связанное либо с началом уборки, либо с его окончанием. Как легко изготовить дедушку в домашних условиях рассказала Марьяна, мастер из Львова.

Как сплести дедушек своими руками

Видео с мастер-класса Марианна опубликовала в TikTok. По словам мастерицы, для создания дидуха необходимо выбрать лучшую пшеницу. Если вы приобрели пересушенные колосья, их нужно отмочить около 15 минут в горячей воде – это позволит им стать эластичными и не ломаться при плетении. Для одного пучка необходимо выбрать 7 колосьев, символизирующих 7 дней недели, можно выбрать овес или лен. Далее необходимо обмотать пучок джутом или цветной нитью. Таких пучков нужно сделать 12 штук. Далее необходимо сформировать уровни будущего дидуха.

Как сплести дедушек своими руками

"На первом уровне у нас один пучок, дальше приматываем три пучка, после этого будет уровень из четырех пучков, и еще один уровень из четырех пучков. Так у нас образуется как деревце", – отмечает Марьяна.

После того как все уровни вы смотали нитью или жгутом, необходимо сформировать всему снопу "ноги", их должно быть три. Их так же необходимо обмотать жгутом или нитью и дедух готов.

Стоит отметить, что в разных регионах у дидухов было свое количество пучков и ног. По одной из версий, дедух должен был привлечь урожайный год, в этом случае в главный пучок собиралось 30 колосьев, равнявшихся дням в месяце. Всего в таком дедушке должно было быть 12 пучков, символизировавших год. "Ног" должно было быть 4, они символизировали 4 времени года.

Также принято добавлять в выбранную основную траву лекарственные зелья с легким запахом. Они не только украсят дедушек, но и помогут сделать его полезным, а его запах еще приятнее. Снопы также украшают сплетенными лентами и цветами, украшают полевыми растениями.

Стоять дедушка дома должен до Крещения, обычно его размещают в углу, но даже потом выбрасывать на мусорку его не стоит. После окончания всех рождественских праздников, после 19 января дедуха выносят из дома, обивают колосья, которые потом высаживают весной, а сам дедух сжигают. Есть традиция в некоторых селах Ровенщины, что дидуха выносят на огород, птички оклеивают зерно, а сам дидух сжигают.

Напомним, в скором времени украинцы будут отмечать Рождество Христово – праздник, который принято отмечать с семьей и близкими людьми. Рождеству предшествует Сочельник, к которому нужно приготовить 12 постных блюд.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !