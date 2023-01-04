Соломенный Дидух: как сплести украинское рождественское украшение своими руками
Сейчас, как никогда, украинцы лелеют традиции собственного народа и пытаются отстроить путь к обычаям и символам предков. На зимние праздники наши прабабушки и прадеды проводили много обрядов и украшали дома, каждое дело, каждая примета и традиция имели свой символизм. Одним из основных символов рождественских праздников является дедушка. В дохристианское время он был воплощением бога Коляды и символом памяти о предках. Дидух изготовлялся летом с первого или последнего снопа и имел соответствующее ритуальное значение, связанное либо с началом уборки, либо с его окончанием. Как легко изготовить дедушку в домашних условиях рассказала Марьяна, мастер из Львова.
Видео с мастер-класса Марианна опубликовала в TikTok. По словам мастерицы, для создания дидуха необходимо выбрать лучшую пшеницу. Если вы приобрели пересушенные колосья, их нужно отмочить около 15 минут в горячей воде – это позволит им стать эластичными и не ломаться при плетении. Для одного пучка необходимо выбрать 7 колосьев, символизирующих 7 дней недели, можно выбрать овес или лен. Далее необходимо обмотать пучок джутом или цветной нитью. Таких пучков нужно сделать 12 штук. Далее необходимо сформировать уровни будущего дидуха.
"На первом уровне у нас один пучок, дальше приматываем три пучка, после этого будет уровень из четырех пучков, и еще один уровень из четырех пучков. Так у нас образуется как деревце", – отмечает Марьяна.
После того как все уровни вы смотали нитью или жгутом, необходимо сформировать всему снопу "ноги", их должно быть три. Их так же необходимо обмотать жгутом или нитью и дедух готов.
Стоит отметить, что в разных регионах у дидухов было свое количество пучков и ног. По одной из версий, дедух должен был привлечь урожайный год, в этом случае в главный пучок собиралось 30 колосьев, равнявшихся дням в месяце. Всего в таком дедушке должно было быть 12 пучков, символизировавших год. "Ног" должно было быть 4, они символизировали 4 времени года.
Также принято добавлять в выбранную основную траву лекарственные зелья с легким запахом. Они не только украсят дедушек, но и помогут сделать его полезным, а его запах еще приятнее. Снопы также украшают сплетенными лентами и цветами, украшают полевыми растениями.
Стоять дедушка дома должен до Крещения, обычно его размещают в углу, но даже потом выбрасывать на мусорку его не стоит. После окончания всех рождественских праздников, после 19 января дедуха выносят из дома, обивают колосья, которые потом высаживают весной, а сам дедух сжигают. Есть традиция в некоторых селах Ровенщины, что дидуха выносят на огород, птички оклеивают зерно, а сам дидух сжигают.
Напомним, в скором времени украинцы будут отмечать Рождество Христово – праздник, который принято отмечать с семьей и близкими людьми. Рождеству предшествует Сочельник, к которому нужно приготовить 12 постных блюд.
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