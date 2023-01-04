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Рецепты

Сочельник 6 января: какие 12 блюд обязательно должны быть на столе

Былим Елена

Сочельник 6 января: какие 12 блюд обязательно должны быть на столе

В скором времени украинцы будут отмечать Рождество Христово – праздник, который принято отмечать с семьей и близкими людьми. Рождеству предшествует Сочельник, к которому нужно приготовить 12 постных блюд.

Главными блюдами празднования должны стать кутья и компот, а также вареники с грибами и песни голубцы.

Повар Евгений Клопотенко поделился рецептами традиционных украинских блюд, которые нужно приготовить на Сочельник.

Кутья

 

Какие продукты нужны:

  • Пшеница – 250-300 г
  • Вода – 4 стакана
  • Подсолнечное масло – 2 ст. л.
  • Мед – 2-3 ст. л.
  • Мак – 2 ст. л.
  • Грецкие орехи – 50 г.
  • Курага – 100 г.
  • Изюм – 50 г.
  • Лимон (цедра и сок) – 1 шт.
  • Корень имбиря – 1 см.

Как приготовить:

  1. Пшеницу вымойте и залейте водой, варите на небольшом огне 30-40 минут.
  2. В тёплую кашу добавьте масло.
  3. Помойте курагу, затем измельчите ее. Также помойте изюм. Добавьте в кашу.
  4. Всыпьте мак и мелко натертый имбирь.
  5. Всыпьте в кашу горсть крупно измельченных грецких орехов и перемешайте кутью.
  6. Хорошо помойте лимон, обсушите. Натрите его цедру на мелкой терке и добавьте в угол, затем всыпьте туда мед и 2 столовые ложки лимонного сока.
  7. Хорошо все перемешайте.
  8. Оставьте кутью на 2 часа, чтобы блюдо настояло.

Компот со специями

 

Ингредиенты:

  • Сухофрукты – 350 г
  • Вода – 3 литра
  • Мед – 7-8 ст. л.
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Мак – 1 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Сухофрукты хорошо промойте, уложите в кастрюлю и залейте водой.
  2. Варите на небольшом огне в течение 30 минут под крышкой.
  3. Когда сварится, добавьте гвоздику и мак, перемешайте и поставьте остыть под крышкой.

Когда компот остынет, добавьте мед, перемешайте.

Тушеная капуста с грибами

 

Ингредиенты

  • Половина белокочанной капусты
  • Квашеная капуста – 250 г
  • Луковица
  • Грибы (свежие или замороженные) – 100 г
  • Сухие белые грибы – 50 г
  • Шампиньоны – 300 г
  • Тмин – 1 ч. л.
  • Вода – 250 мл
  • Масло растительное – 4 ст. л.
  • Соль и перец

Как приготовить:

  1. Вскипятите 250 мл воды и залейте белые сушеные грибы, накройте крышкой и оставьте на 20 минут.
  2. Капусту нашинкуйте и выложите в разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Добавьте тмин.
  3. Капусту перемешивайте и не накрывайте крышкой.
  4. Почистите и мелко порежьте лук и шампиньоны. Размороженные грибы нарежьте на произвольные кусочки.
  5. Поставьте греться в сковороду и влейте туда масло, высыпьте грибы.
  6. Жидкость, в которой были замочены сухие грибы, еще понадобится, поэтому не выливайте ее.
  7. Готовьте грибы, помешивая, пока жидкость не улетучится – примерно 15 минут.
  8. Возьмите кастрюлю, пересыпьте жареную капусту и грибы, добавьте квашеную капусту, посолите и поперчите, перемешайте и залейте водой, в которой проваривались сухие грибы.
  9. Тушите все 30 минут.

Салат со свеклой и хреном

 

Подготовьте 2 маленькие свеклу, яблоко, 1 ч. л. белого хрена, пол столовой ложки лимонного сока, 2 веточки петрушки и 2 ст. л. подсолнечного масла. Можно добавить семена тыквы.

Как приготовить:

  1. Помойте и запеките в духовке свеклу, завернутую в фольгу. После запекания чистите и нарежьте тонкими слайсами.
  2. Вымойте яблоко и уберите с него серединку с косточками. Нарежьте слайсами.
  3. На тарелку выложите поочередно слайсы свеклы и яблоки, каждый слой смазывайте хреном.
  4. Немного подсолите блюдо, посыпьте измельченными листьями петрушки и семенами тыквы, полейте лимонным соком и сбрызните маслом.

Постный борщ с вяленой грушей

 

Для приготовления подготовьте следующие продукты:

  • Вода – 2 л.
  • Свекла – 1
  • Луковица – 1
  • Морковь – 1
  • Картошка – 2
  • Белокочанная капуста – 150 г
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Вяленые груши – 2
  • Сахар – столовая ложка
  • Лавровые листья – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Соль и перец

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките свеклу в фольге. Когда он застынет, почистите и натрите на крупной терке.
  2. Натрите морковь, лук мелко покрошите.
  3. Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите на него морковь и лук. Жарьте 3 минуты.
  4. Затем добавьте натертую свеклу и жарьте еще 2 минуты. Всыпьте сахар и томатную пасту, перемешайте и тушите на среднем огне 2 мин.
  5. Затем промойте и почистите две картофелины, нарежьте кубиками.
  6. Влейте в кастрюлю воду и всыпьте картофель, добавьте лавровые листья и соль, доведите до кипения и варите в течение 5 минут.
  7. Пошинкуйте капусту, всыпьте в кастрюлю, где варился картофель и прокипятите 15 минут.
  8. Затем добавьте в кастрюлю зажарку.
  9. Нарежьте тонко вяленые груши, выложите в кастрюлю, добавьте соль и перец по вкусу и варите еще 7 минут.
  10. В конце добавьте мелко порезанный чеснок.

Вареники с фасолью

 

Вам понадобятся:

Для начинки – банка вареной фасоли в томатном соке, репчатый лук, 2 ст. л. растительного масла, соль и перец.

Для теста – 360 г муки, яйцо, 180 мл воды, щепотка соли.

Как готовить:

  1. В большую миску высыпьте муку и вбейте яйцо, влейте воду и добавьте соль. Замешайте тесто, чтобы оно было эластично. Оставьте на 10-15 минут.
  2. Фасоль откройте и процедите, выложите в миску.
  3. Очистите, промойте и нарежьте мелкими кубиками лук, обжарьте его до золотистого цвета, добавьте соль и перец.
  4. Переложите лук в миску к фасоли и перебейте начинку блендером, однако не долго, чтобы фасоль измельчилась на кусочки, а не стала кашей.
  5. Присыпьте доску или рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Стаканом сформуйте из теста круги.
  6. В каждое кольцо теста выкладывайте по чайной ложке начинки, защипните края и сформуйте вареники.
  7. В большой кастрюле вскипятите воду и посолите. Когда вода закипит, выкладывайте поочередно вареники и варите 5 минут.
  8. Готовые вареники извлекайте с помощью шумовки и выкладывайте в миску, смазывайте маслом, чтобы не слипались.

Голубцы с рисом и грибами

 

Вам понадобится:

  • Капуста
  • 100 г белых грибов
  • 50 г сушеных белых грибов
  • 200 г риса
  • 150 г растительного масла
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • соль и перец

Для соуса возьмите 500 мл отвара из сухих грибов, 200 г сметаны, 1 ч. л. муки, соль.

Как готовить:

  1. В сотейник всыпьте 200 г круглозернистого риса и промойте, залейте 400 мл воды, добавьте соль и варите 5 минут, не накрывая крышкой. Затем снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 20 минут.
  2. Подготовьте капустные листья для голубцов: из капусты вырежьте кочерыжку, а затем положите в кипяток – чтобы листья капусты стали прозрачными.
  3. Начинку готовим следующим образом: помойте белые сушеные грибы, переложите в сотейник, залейте 600 мл кипятка и поставьте на огонь. Варить на среднем огне 10 минут. Затем откиньте грибы на дуршлаг, но отвар не выливайте. Нарежьте мелко лук, измельчите 3 зубчика чеснока и нарежьте произвольными кусками 100 г белых сырых или замороженных грибов.
  4. Разогрейте сковороду, влейте растительное масло, добавьте лук, чеснок, белые грибы и отварные сухие грибы. Готовьте овощную поджарку в течение 5-7 минут, периодически помешивая.
  5. Возьмите глубокую миску, всыпьте отварной рис, добавьте к нему овощную зажарку, посолите, поперчите и перемешайте. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Форму для запекания смажьте растительным маслом.
  6. Возьмите капустный лист и заверните в него начинку. Затем складывайте в форму для запекания.

Соус для голубцов: в миске смешайте отвар из белых сушеных грибов, сметану и чайную ложку муки. Посолите, поперчите, перемешайте и залейте голубцами соусом.

Поставьте голубцы в духовку запекаться при температуре 180 градусов на 60 минут.

Фасоль с овощами

 

Вам понадобится:

  • 200 г белой фасоли
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • средняя морковь
  • репчатый лук
  • соль и перец

Как приготовить:

  1. Фасоль залейте холодной водой минимум на 4 часа. Лучше – оставьте на всю ночь. После замачивания слейте воду, промойте фасоль, всыпьте ее в кастрюлю, залейте водой, немного посолите и варите до готовности. Фасоль должна быть мягкой.
  2. Приготовьте зажарку из лука и моркови.
  3. Когда фасоль сварится, слейте отвар. Фасоль добавьте на сковороду к луку и моркови. Посолите и поперчите, жарьте минутку, помешивая.

Запеченный карп

 

Вам нужны следующие продукты:

  • Карп (1-1,2 кг)
  • Лимон
  • Соль и перец
  • Масло

Для соуса подготовьте: 3 луковицы, 70 г изюма, 1 ст. л. сахара, соль, корицу – 0,5 ч.л., несколько гвоздик, растительное масло, молотый имбирь – 0,5 ч.л. , столько же паприки и 250 мл белого сухого вина.

Как приготовить:

  1. Карпа очистите от чешуи, внутренностей и обязательно уберите жабры. Ножом сделайте поперечные надрезы с каждой стороны. Переложите карпа в тарелку по размеру и полейте соком одного лимона. Оставьте мариноваться на 30 минут.
  2. Для соуса: лук нарежьте ломтиками и обжарьте до мягкости, влейте вино, всыпьте изюм, сахар, соль, корицу, гвоздику, молотый имбирь и паприку. Тушите все ингредиенты 5 минут на среднем огне.
  3. Обжарьте карпа до золотистой корочки, переложите в форму для запекания и залейте соусом.
  4. Поставьте рыбу запекаться на час при температуре 180 градусов.

Затертая капуста

 

Какие продукты нужны:

  • Квашеная капуста – 500 г.
  • Пшено – 100 г
  • Лук – 2 шт.
  • Соль и перец

Процесс приготовления:

  1. В миску всыпьте пшено, промойте и залейте крутым кипятком, оставьте запариваться на 20 минут.
  2. Переложите запаренное пшено в макитру и растолчите. Можно использовать блендер.
  3. В другую миску выложите 500 г квашеной капусты, залейте водой и немного промойте. Воду слейте.
  4. Переложите капусту в кастрюлю и залейте водой, чтобы немного покрывала ее. Варите на небольшом огне 10 минут после закипания.
  5. Лук нарежьте мелкими кубиками, добавьте к капусте и проварите все еще 10 минут.
  6. Далее примерно половину жидкости слейте в отдельный сосуд, а к капусте с луком добавьте перетертое пшено. Посолите и поперчите, перемешайте. Варите еще минут 15 до готовности пшена, при необходимости доливая понемногу жидкости, оставшейся после отваривания капусты.
  7. Консистенция блюда должно напоминать жидкое картофельное пюре. Подавать на стол можно с пожаренным луком.

Булгур с вишнями и томатами

 

Продукты:

  • Булгур – 200 г
  • Сушеная вишня – 50 г
  • Один томат
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Мята – 4 веточки
  • Соль и перец

Как готовить:

  1. В кастрюлю выложите булгур и влейте 400 мл воды. Добавьте соли и варите около 20 минут после закипания на небольшом огне.
  2. Готовый булгур откиньте на дуршлаг и выложите в миску. Добавьте по вкусу соли и перца, влейте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте.
  3. Вымойте томат и нарежьте мелкими кубиками. Промойте 50 г сушеной вишни и добавьте в миску к булгуру вместе с помидорами.
  4. Отделите от стеблей листики из 4-х веточек мяты, мелко изрубите и добавьте к блюду. Хорошо перемешайте – готово.

На десерт Клопотенко советует приготовить лапшу с маком

 

Ингредиенты:

  • Лапша – 500 г
  • 3 ст. л. мака
  • 4 ст. л. меда
  • 100 г грецких орехов
  • 50 г изюма
  • 50 г сливочного масла
  • Апельсин (цедра)
  • 2 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

  1. Сварите лапшу и откиньте на дуршлаг.
  2. Перед тем приготовьте начинку: сварите мак, слейте воду и перебейте на блендере.
  3. Высыпьте в небольшую миску изюм и залейте кипятком. Измельчите орехи. В небольшой кастрюле растопите 4 ст. л. меда, добавьте перебитый мак, размоченные изюм и орехи.
  4. Натрите цедру апельсина на терке и перемешайте. Проварите несколько минут.
  5. Добавьте начинку в отварную лапшу и перемешайте, чтобы она равномерно распределилась.

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