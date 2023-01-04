Сочельник 6 января: какие 12 блюд обязательно должны быть на столе

В скором времени украинцы будут отмечать Рождество Христово – праздник, который принято отмечать с семьей и близкими людьми. Рождеству предшествует Сочельник, к которому нужно приготовить 12 постных блюд.

Главными блюдами празднования должны стать кутья и компот, а также вареники с грибами и песни голубцы.

Повар Евгений Клопотенко поделился рецептами традиционных украинских блюд, которые нужно приготовить на Сочельник.

Кутья

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Какие продукты нужны:

Пшеница – 250-300 г

Вода – 4 стакана

Подсолнечное масло – 2 ст. л.

Мед – 2-3 ст. л.

Мак – 2 ст. л.

Грецкие орехи – 50 г.

Курага – 100 г.

Изюм – 50 г.

Лимон (цедра и сок) – 1 шт.

Корень имбиря – 1 см.

Как приготовить:

Пшеницу вымойте и залейте водой, варите на небольшом огне 30-40 минут. В тёплую кашу добавьте масло. Помойте курагу, затем измельчите ее. Также помойте изюм. Добавьте в кашу. Всыпьте мак и мелко натертый имбирь. Всыпьте в кашу горсть крупно измельченных грецких орехов и перемешайте кутью. Хорошо помойте лимон, обсушите. Натрите его цедру на мелкой терке и добавьте в угол, затем всыпьте туда мед и 2 столовые ложки лимонного сока. Хорошо все перемешайте. Оставьте кутью на 2 часа, чтобы блюдо настояло.

Компот со специями

Ингредиенты:

Сухофрукты – 350 г

Вода – 3 литра

Мед – 7-8 ст. л.

Гвоздика – 3 шт.

Мак – 1 ст. л.

Процесс приготовления:

Сухофрукты хорошо промойте, уложите в кастрюлю и залейте водой. Варите на небольшом огне в течение 30 минут под крышкой. Когда сварится, добавьте гвоздику и мак, перемешайте и поставьте остыть под крышкой.

Когда компот остынет, добавьте мед, перемешайте.

Тушеная капуста с грибами

Ингредиенты

Половина белокочанной капусты

Квашеная капуста – 250 г

Луковица

Грибы (свежие или замороженные) – 100 г

Сухие белые грибы – 50 г

Шампиньоны – 300 г

Тмин – 1 ч. л.

Вода – 250 мл

Масло растительное – 4 ст. л.

Соль и перец

Как приготовить:

Вскипятите 250 мл воды и залейте белые сушеные грибы, накройте крышкой и оставьте на 20 минут. Капусту нашинкуйте и выложите в разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Добавьте тмин. Капусту перемешивайте и не накрывайте крышкой. Почистите и мелко порежьте лук и шампиньоны. Размороженные грибы нарежьте на произвольные кусочки. Поставьте греться в сковороду и влейте туда масло, высыпьте грибы. Жидкость, в которой были замочены сухие грибы, еще понадобится, поэтому не выливайте ее. Готовьте грибы, помешивая, пока жидкость не улетучится – примерно 15 минут. Возьмите кастрюлю, пересыпьте жареную капусту и грибы, добавьте квашеную капусту, посолите и поперчите, перемешайте и залейте водой, в которой проваривались сухие грибы. Тушите все 30 минут.

Салат со свеклой и хреном

Подготовьте 2 маленькие свеклу, яблоко, 1 ч. л. белого хрена, пол столовой ложки лимонного сока, 2 веточки петрушки и 2 ст. л. подсолнечного масла. Можно добавить семена тыквы.

Как приготовить:

Помойте и запеките в духовке свеклу, завернутую в фольгу. После запекания чистите и нарежьте тонкими слайсами. Вымойте яблоко и уберите с него серединку с косточками. Нарежьте слайсами. На тарелку выложите поочередно слайсы свеклы и яблоки, каждый слой смазывайте хреном. Немного подсолите блюдо, посыпьте измельченными листьями петрушки и семенами тыквы, полейте лимонным соком и сбрызните маслом.

Постный борщ с вяленой грушей

Для приготовления подготовьте следующие продукты:

Вода – 2 л.

Свекла – 1

Луковица – 1

Морковь – 1

Картошка – 2

Белокочанная капуста – 150 г

Томатная паста – 2 ст. л.

Вяленые груши – 2

Сахар – столовая ложка

Лавровые листья – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Масло растительное – 2 ст. л.

Соль и перец

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките свеклу в фольге. Когда он застынет, почистите и натрите на крупной терке. Натрите морковь, лук мелко покрошите. Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите на него морковь и лук. Жарьте 3 минуты. Затем добавьте натертую свеклу и жарьте еще 2 минуты. Всыпьте сахар и томатную пасту, перемешайте и тушите на среднем огне 2 мин. Затем промойте и почистите две картофелины, нарежьте кубиками. Влейте в кастрюлю воду и всыпьте картофель, добавьте лавровые листья и соль, доведите до кипения и варите в течение 5 минут. Пошинкуйте капусту, всыпьте в кастрюлю, где варился картофель и прокипятите 15 минут. Затем добавьте в кастрюлю зажарку. Нарежьте тонко вяленые груши, выложите в кастрюлю, добавьте соль и перец по вкусу и варите еще 7 минут. В конце добавьте мелко порезанный чеснок.

Вареники с фасолью

Вам понадобятся:

Для начинки – банка вареной фасоли в томатном соке, репчатый лук, 2 ст. л. растительного масла, соль и перец.

Для теста – 360 г муки, яйцо, 180 мл воды, щепотка соли.

Как готовить:

В большую миску высыпьте муку и вбейте яйцо, влейте воду и добавьте соль. Замешайте тесто, чтобы оно было эластично. Оставьте на 10-15 минут. Фасоль откройте и процедите, выложите в миску. Очистите, промойте и нарежьте мелкими кубиками лук, обжарьте его до золотистого цвета, добавьте соль и перец. Переложите лук в миску к фасоли и перебейте начинку блендером, однако не долго, чтобы фасоль измельчилась на кусочки, а не стала кашей. Присыпьте доску или рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Стаканом сформуйте из теста круги. В каждое кольцо теста выкладывайте по чайной ложке начинки, защипните края и сформуйте вареники. В большой кастрюле вскипятите воду и посолите. Когда вода закипит, выкладывайте поочередно вареники и варите 5 минут. Готовые вареники извлекайте с помощью шумовки и выкладывайте в миску, смазывайте маслом, чтобы не слипались.

Голубцы с рисом и грибами

Вам понадобится:

Капуста

100 г белых грибов

50 г сушеных белых грибов

200 г риса

150 г растительного масла

2 луковицы

3 зубчика чеснока

соль и перец

Для соуса возьмите 500 мл отвара из сухих грибов, 200 г сметаны, 1 ч. л. муки, соль.

Как готовить:

В сотейник всыпьте 200 г круглозернистого риса и промойте, залейте 400 мл воды, добавьте соль и варите 5 минут, не накрывая крышкой. Затем снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 20 минут. Подготовьте капустные листья для голубцов: из капусты вырежьте кочерыжку, а затем положите в кипяток – чтобы листья капусты стали прозрачными. Начинку готовим следующим образом: помойте белые сушеные грибы, переложите в сотейник, залейте 600 мл кипятка и поставьте на огонь. Варить на среднем огне 10 минут. Затем откиньте грибы на дуршлаг, но отвар не выливайте. Нарежьте мелко лук, измельчите 3 зубчика чеснока и нарежьте произвольными кусками 100 г белых сырых или замороженных грибов. Разогрейте сковороду, влейте растительное масло, добавьте лук, чеснок, белые грибы и отварные сухие грибы. Готовьте овощную поджарку в течение 5-7 минут, периодически помешивая. Возьмите глубокую миску, всыпьте отварной рис, добавьте к нему овощную зажарку, посолите, поперчите и перемешайте. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Возьмите капустный лист и заверните в него начинку. Затем складывайте в форму для запекания.

Соус для голубцов: в миске смешайте отвар из белых сушеных грибов, сметану и чайную ложку муки. Посолите, поперчите, перемешайте и залейте голубцами соусом.

Поставьте голубцы в духовку запекаться при температуре 180 градусов на 60 минут.

Фасоль с овощами

Вам понадобится:

200 г белой фасоли

3 ст. л. подсолнечного масла

средняя морковь

репчатый лук

соль и перец

Как приготовить:

Фасоль залейте холодной водой минимум на 4 часа. Лучше – оставьте на всю ночь. После замачивания слейте воду, промойте фасоль, всыпьте ее в кастрюлю, залейте водой, немного посолите и варите до готовности. Фасоль должна быть мягкой. Приготовьте зажарку из лука и моркови. Когда фасоль сварится, слейте отвар. Фасоль добавьте на сковороду к луку и моркови. Посолите и поперчите, жарьте минутку, помешивая.

Запеченный карп

Вам нужны следующие продукты:

Карп (1-1,2 кг)

Лимон

Соль и перец

Масло

Для соуса подготовьте: 3 луковицы, 70 г изюма, 1 ст. л. сахара, соль, корицу – 0,5 ч.л., несколько гвоздик, растительное масло, молотый имбирь – 0,5 ч.л. , столько же паприки и 250 мл белого сухого вина.

Как приготовить:

Карпа очистите от чешуи, внутренностей и обязательно уберите жабры. Ножом сделайте поперечные надрезы с каждой стороны. Переложите карпа в тарелку по размеру и полейте соком одного лимона. Оставьте мариноваться на 30 минут. Для соуса: лук нарежьте ломтиками и обжарьте до мягкости, влейте вино, всыпьте изюм, сахар, соль, корицу, гвоздику, молотый имбирь и паприку. Тушите все ингредиенты 5 минут на среднем огне. Обжарьте карпа до золотистой корочки, переложите в форму для запекания и залейте соусом. Поставьте рыбу запекаться на час при температуре 180 градусов.

Затертая капуста

Какие продукты нужны:

Квашеная капуста – 500 г.

Пшено – 100 г

Лук – 2 шт.

Соль и перец

Процесс приготовления:

В миску всыпьте пшено, промойте и залейте крутым кипятком, оставьте запариваться на 20 минут. Переложите запаренное пшено в макитру и растолчите. Можно использовать блендер. В другую миску выложите 500 г квашеной капусты, залейте водой и немного промойте. Воду слейте. Переложите капусту в кастрюлю и залейте водой, чтобы немного покрывала ее. Варите на небольшом огне 10 минут после закипания. Лук нарежьте мелкими кубиками, добавьте к капусте и проварите все еще 10 минут. Далее примерно половину жидкости слейте в отдельный сосуд, а к капусте с луком добавьте перетертое пшено. Посолите и поперчите, перемешайте. Варите еще минут 15 до готовности пшена, при необходимости доливая понемногу жидкости, оставшейся после отваривания капусты. Консистенция блюда должно напоминать жидкое картофельное пюре. Подавать на стол можно с пожаренным луком.

Булгур с вишнями и томатами

Продукты:

Булгур – 200 г

Сушеная вишня – 50 г

Один томат

Оливковое масло – 1 ст. л.

Мята – 4 веточки

Соль и перец

Как готовить:

В кастрюлю выложите булгур и влейте 400 мл воды. Добавьте соли и варите около 20 минут после закипания на небольшом огне. Готовый булгур откиньте на дуршлаг и выложите в миску. Добавьте по вкусу соли и перца, влейте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте. Вымойте томат и нарежьте мелкими кубиками. Промойте 50 г сушеной вишни и добавьте в миску к булгуру вместе с помидорами. Отделите от стеблей листики из 4-х веточек мяты, мелко изрубите и добавьте к блюду. Хорошо перемешайте – готово.

На десерт Клопотенко советует приготовить лапшу с маком

Ингредиенты:

Лапша – 500 г

3 ст. л. мака

4 ст. л. меда

100 г грецких орехов

50 г изюма

50 г сливочного масла

Апельсин (цедра)

2 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

Сварите лапшу и откиньте на дуршлаг. Перед тем приготовьте начинку: сварите мак, слейте воду и перебейте на блендере. Высыпьте в небольшую миску изюм и залейте кипятком. Измельчите орехи. В небольшой кастрюле растопите 4 ст. л. меда, добавьте перебитый мак, размоченные изюм и орехи. Натрите цедру апельсина на терке и перемешайте. Проварите несколько минут. Добавьте начинку в отварную лапшу и перемешайте, чтобы она равномерно распределилась.

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