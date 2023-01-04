Святвечір 6 січня: які 12 страв обов'язково мають бути на столі

Незабаром українці відзначатимуть Різдво Христове – свято, яке заведено відзначати з родиною та близькими людьми. Різдву передує Святвечір, до якого потрібно приготувати 12 пісних страв.

Головними стравами святкування має стати кутя та узвар, а також вареники з грибами та пісні голубці.

Кухар Євген Клопотенко поділився рецептами традиційних українських страв, які треба приготувати на Святвечір.

Кутя

Які продукти потрібні:

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Пшениця – 250-300 г

Вода – 4 склянки

Соняшникова олія – 2 ст. л.

Мед – 2-3 ст. л.

Мак – 2 ст. л.

Волоські горіхи – 50 г.

Курага – 100 г.

Родзинки – 50 г.

Лимон (цедра та сік) – 1 шт.

Корень імбиру – 1 см.

Як приготувати:

Пшеницю помийте та залийте водою, варіть на невеликому вогні 30-40 хвилин. У теплу кашу додайте олію. Помийте курагу, потім подрібніть її. Також помийте родзинки. Додайте в кашу. Всипте мак та дрібно натертий імбир. Всипте у кашу жменю крупно подрібнених волоських горіхів і перемішайте кутю. Добре помийте лимон, обсушіть. Натріть його цедру на дрібній тертці та додайте до куті, потім всипте туди мед та 2 столові ложки лимонного соку. Гарно все перемішайте. Залиште кутю на 2 години, щоб страва настоялася.

Узвар зі спеціями

Інгредієнти:

Сухофрукти – 350 г

Вода – 3 літри

Мед – 7-8 ст. л.

Гвоздика – 3 шт.

Мак – 1 ст. л.

Процес приготування:

Сухофрукти гарно промийте, покладіть у каструлю та залийте водою. Варіть на маленькому вогні протягом 30 хвилин під кришкою. Коли звариться, додайте гвоздику та мак, перемішайте та поставте холонути під кришкою.

Коли узвар охолоне, додайте мед, перемішайте.

Тушкована капуста з грибами

Інгредієнти

Половина білокачанної капусти

Квашена капуста – 250 г

Цибулина

Гриби (свіжі або заморожені) – 100 г

Сухі білі гриби – 50 г

Печериці – 300 г

Кмин – 1 ч. л.

Вода – 250 мл

Олія – 4 ст. л.

Сіль та перець

Як приготувати:

Закип'ятіть 250 мл води та залийте сушені білі гриби, накрийте кришкою та залиште на 20 хвилин. Капусту нашаткуйте та викладіть у розігріту пательню, змащену олією. Додайте кмин. Капусту перемішуйте та не накривайте кришкою. Почистіть та дрібно поріжте цибулю й печериці.Розморожені гриби наріжте на довільні шматочки. Поставте грітися пательню та влийте туди олію, висипте гриби. Рідина, у якій були замочені сухі гриби ще знадобиться, тож не виливайте її. Готуйте гриби, помішуючи, поки рідина не випарується – приблизно 15 хвилин. Візьміть каструлю, пересипте в нею смажену капусту та гриби, додайте квашену капусту, посоліть і поперчіть, перемішайте та залийте водою, у якій проварювалися сухі гриби. Тушкуйте все 30 хвилин.

Салат з буряком та хріном

Підготуйте 2 маленьких буряки, яблуко, 1 ч. л. білого хрону, пів столової ложки лимонного соку, 2 гілочки петрушки та 2 ст. л. соняшникової олії. Можна додати гарбузове насіння.

Як приготувати:

Помийте та запечіть у духовці буряки, загорнуті у фольгу. Після запікання почистіть та наріжте тонкими слайсами. Помийте яблуко та приберіть з нього серединку з кісточками. Наріжте слайсами. На тарілку викладіть почергово слайси буряка та яблука, кожен шар змащуйте хроном. Трохи підсоліть страву, посипте подрібненим листям петрушки та гарбузовим насінням, полийте лимонним соком та скропіть олією.

Пісний борщ з в'яленою грушею

Для приготування підготуйте такі продукти:

Вода – 2 л.

Буряк – 1

Цибулина – 1

Морква – 1

Картопля – 2

Білокачанна капуста – 150 г

Томатна паста – 2 ст. л.

В'ялені груші – 2

Цукор – столова ложка

Лаврові листки – 2 шт.

Часник – 2 зубчики

Олія – 2 ст. л.

Сіль та перець

Як приготувати:

Розігрійте духовку до температури 180 градусів та запечіть буряк у фользі. Коли він захолоне, почистіть та натріть на крупній терці. Натріть моркву, цибулю дрібно покришіть. Розігрійте пательню, влийте олію та викладіть на неї моркву та цибулю. Смажте 3 хвилини. Потім додайте натертий буряк та смажте ще 2 хвилини. Всипте туди цукор та томатну пасту, перемішайте та тушуйте на середньому вогні 2 хв. Потім помийте та почистіть дві картоплини, наріжте кубиками. Влийте у каструлю воду та всипте картоплю, додайте лаврові листки та сіль, доведіть до кипіння та варіть протягом 5 хвилин. Пошаткуйте капусту, всипте до каструлі, де варилася картопля та прокип'ятіть 15 хвилин. Потім додайте у каструлю засмажку. Наріжте тонко в'ялені груші, викладіть у каструлю, додайте сіль і перець до смаку та варіть ще 7 хвилин. Наприкінці додайте дрібно порізаний часник.

Вареники з квасолею

Вам знадобляться:

Для начинки – банка вареної квасолі в томатному соку, ріпчаста цибуля, 2 ст. л. олії, сіль та перець.

Для тіста – 360 г борошна, яйце, 180 мл води, дрібка солі.

Як готувати:

У велику миску висипте борошно та вбийте яйце, влийте воду і додайте сіль. Замішайте тісто, щоб воно було еластичним. Залиште на 10-15 хвилин. Квасолю відкрийте та процідіть, викладіть у миску. Почистіть, помийте та наріжте дрібними кубиками цибулю, обсмажте її до золотавого кольору, додайте сіль та перець. Перекладіть обсмажену цибулю у миску до квасолі та перебийте начинку блендером, проте не довго, щоб квасоля подрібнилася на шматочки, а не стала кашею. Присипте дошку чи робочу поверхню борошном та розкачайте тісто у пласт товщиною приблизно 0,5 см. Склянкою сформуйте з тіста кола. У кожне кільце тіста викладайте по чайній ложці начинки, защипніть краї та сформуйте вареники. У великій каструлі закип’ятіть воду та посоліть. Коли вода закипить, викладайте почергово вареники та варіть 5 хвилин. Готові вареники виймайте за допомогою шумівки та викладайте у миску, змазуйте олією, щоб не злипалися.

Голубці з рисом та грибами

Вам знадобиться:

Капуста

100 г білих грибів

50 г сушених білих грибів

200 г рису

150 г олії

2 цибулини

3 зубчики часнику

сіль та перець

Для соусу візьміть 500 мл відвару із сухих грибів, 200 г сметани, 1 ч. л. борошна, сіль.

Як готувати:

У сотейник всипте 200 г круглозернистого рису та промийте, залийте 400 мл води, додайте сіль та варіть 5 хвилин, не накриваючи кришкою. Потім зніміть з вогню, накрийте кришкою та залиште на 20 хвилин. Підготуйте капустяне листя для голубців: з капусти виріжте качан, а потім покладіть в окріп – щоб листя капусти стало прозорим. Начинку готуємо наступним чином: помийте сушені білі гриби, перекладіть в сотейник, залийте 600 мл окропу та поставте на вогонь. Варіть на середньому вогні 10 хвилин. Потім відкиньте гриби на друшляк, але відвар не виливайте. Наріжте дрібно цибулю, подрібніть 3 зубчики часнику та наріжте довільними шматками 100 г білих сирих або заморожених грибів. Розігрійте пательню, влийте олію, додайте цибулю, часник, білі гриби та відварені сухі гриби. Готуйте овочеву піджарку протягом 5-7 хвилин, періодично помішуючи. Візьміть глибоку миску, всипте відварений рис, додайте до нього овочеву засмажку, посоліть, поперчіть та перемішайте. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Форму для запікання змастіть олією. Візьміть капустяний лист та загорніть у нього начинку. Потім складайте у форму для запікання.

Соус для голубців: у мисці змішайте відвар із сушених білих грибів, сметану та чайну ложку борошна. Посоліть, поперчіть, перемішайте та залийте соусом голубці.

Поставте голубці в духовку запікатися за температури 180 градусів на 60 хвилин.

Квасоля з овочами

Вам знадобиться:

200 г білої квасолі

3 ст. л. соняшникової олії

середня морква

ріпчаста цибуля

сіль та перець

Як приготувати:

Квасолю залийте холодною водою мінімум на 4 години. Краще – залиште на всю ніч. Після замочування, злийте воду, промийте квасолю, всипте її в каструлю, залийте водою, трохи посоліть і варіть до готовності. Квасоля має бути м’якою. Приготуйте засмажку з цибулі та моркви. Коли квасоля звариться, злийте відвар. Квасолю додайте на пательню до цибулі та моркви. Посоліть і поперчіть, смажте хвилину, помішуючи.

Запечений короп

Вам потрібні такі продукти:

Короп (1-1,2 кг)

Лимон

Сіль та перець

Олія

Для соусу підготуйте: 3 цибулини, 70 г родзинок, 1 ст. л. цукру, сіль, корицю – 0,5 ч.л., кілька гвоздик, олію, мелений імбир – 0,5 ч.л. , стільки ж паприки та 250 мл білого сухого вина.

Як приготувати:

Коропа очистьте від луски, нутрощів та обов’язково приберіть зябра. Ножем зробіть поперечні надрізи з кожного боку. Перекладіть коропа в тарілку за розміром та полийте соком одного лимона. Залишіть маринуватися на 30 хвилин. Для соусу: цибулю наріжте скибочками та обсмажте до м’якості, влийте вино, всипте родзинки, цукор, сіль, корицю, гвоздику, мелений імбир та паприку. Тушкуйте всі інгредієнти 5 хвилин на середньому вогні. Обсмажте карпа до золотистої скоринки, перекладіть у форму для запікання і залийте соусом. Поставте рибу запікатися на годину за температури 180 градусів.

Затерта капуста

Які продукти потрібні:

Квашена капуста – 500 г.

Пшоно – 100 г

Цибуля – 2 шт.

Сіль та перець

Процес приготування:

У миску всипте пшоно, промийте та залийте окропом, залиште запарюватися на 20 хвилин. Перекладіть запарене пшоно у макітру та розтовчіть. Можна використати блендер. В іншу миску викладіть 500 г квашеної капусти, залийте водою та трохи промийте. Воду злийте. Перекладіть капусту у каструлю та залийте водою, щоб трохи її покривала. Варіть на маленькому вогні 10 хвилин після закипання. Цибулю наріжте дрібними кубиками, додайте до капусти та проваріть все разом ще 10 хвилин. Далі приблизно половину рідини злийте в окрему посудину, а до капусти з цибулею додайте перетерте пшоно. Присоліть та поперчіть, перемішайте. Варіть ще хвилин 15, до готовності пшона, за потреби доливаючи потроху рідини, яка залишилася після відварювання капусти. Консистенція страви має нагадувати рідке картопляне пюре. Подавати до столу можна з посмаженою цибулею.

Булгур з вишнями та томатами

Продукти:

Булгур – 200 г

Сушена вишня – 50 г

Один томат

Оливкова олія – 1 ст. л.

М'ята – 4 гілочки

Сіль та перець

Як готувати:

У каструлю викладіть булгур та влийте 400 мл води. Додайте солі та варіть приблизно 20 хвилин після закипання на невеликому вогні. Готовий булгур відкиньте на друшляк та викладіть у миску. Додайте солі та перцю до смаку, влийте 1 ст. л. оливкової олії та перемішайте. Помийте томат та наріжте дрібними кубиками. Промийте 50 г сушеної вишні та додайте в миску до булгуру разом з томатами. Відокремте від стебел листочки з 4-х гілочок м’яти, дрібно порубайте і додайте до страви. Добре перемішайте – готово.

На десерт Клопотенко радить приготувати лапшу з маком

Інгредієнти:

Лапша – 500 г

3 ст. л. маку

4 ст. л. меду

100 г волоських горіхів

50 г родзинок

50 г вершкового масла

Апельсин (цедра)

2 ст. л. соняшникової олії

Як приготувати:

Зваріть лапшу та відкиньте на друшляк. Перед тим приготуйте начинку: зваріть мак, злийте воду та перебийте його на блендері. Висипте у невелику миску родзинки та залийте окропом. Подрібніть горіхи. У невеличкій каструлі розтопіть 4 ст. л. меду, додайте перебитий мак, розмочені родзинки та горіхи. Натріть цедру апельсина на тертці та перемішайте. Проваріть кілька хвилин. Додайте начинку до відвареної лапші та перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася.

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