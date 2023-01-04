Святвечір 6 січня: які 12 страв обов'язково мають бути на столі
Незабаром українці відзначатимуть Різдво Христове – свято, яке заведено відзначати з родиною та близькими людьми. Різдву передує Святвечір, до якого потрібно приготувати 12 пісних страв.
Головними стравами святкування має стати кутя та узвар, а також вареники з грибами та пісні голубці.
Кухар Євген Клопотенко поділився рецептами традиційних українських страв, які треба приготувати на Святвечір.
Кутя
Які продукти потрібні:
- Пшениця – 250-300 г
- Вода – 4 склянки
- Соняшникова олія – 2 ст. л.
- Мед – 2-3 ст. л.
- Мак – 2 ст. л.
- Волоські горіхи – 50 г.
- Курага – 100 г.
- Родзинки – 50 г.
- Лимон (цедра та сік) – 1 шт.
- Корень імбиру – 1 см.
Як приготувати:
- Пшеницю помийте та залийте водою, варіть на невеликому вогні 30-40 хвилин.
- У теплу кашу додайте олію.
- Помийте курагу, потім подрібніть її. Також помийте родзинки. Додайте в кашу.
- Всипте мак та дрібно натертий імбир.
- Всипте у кашу жменю крупно подрібнених волоських горіхів і перемішайте кутю.
- Добре помийте лимон, обсушіть. Натріть його цедру на дрібній тертці та додайте до куті, потім всипте туди мед та 2 столові ложки лимонного соку.
- Гарно все перемішайте.
- Залиште кутю на 2 години, щоб страва настоялася.
Узвар зі спеціями
Інгредієнти:
- Сухофрукти – 350 г
- Вода – 3 літри
- Мед – 7-8 ст. л.
- Гвоздика – 3 шт.
- Мак – 1 ст. л.
Процес приготування:
- Сухофрукти гарно промийте, покладіть у каструлю та залийте водою.
- Варіть на маленькому вогні протягом 30 хвилин під кришкою.
- Коли звариться, додайте гвоздику та мак, перемішайте та поставте холонути під кришкою.
Коли узвар охолоне, додайте мед, перемішайте.
Тушкована капуста з грибами
Інгредієнти
- Половина білокачанної капусти
- Квашена капуста – 250 г
- Цибулина
- Гриби (свіжі або заморожені) – 100 г
- Сухі білі гриби – 50 г
- Печериці – 300 г
- Кмин – 1 ч. л.
- Вода – 250 мл
- Олія – 4 ст. л.
- Сіль та перець
Як приготувати:
- Закип'ятіть 250 мл води та залийте сушені білі гриби, накрийте кришкою та залиште на 20 хвилин.
- Капусту нашаткуйте та викладіть у розігріту пательню, змащену олією. Додайте кмин.
- Капусту перемішуйте та не накривайте кришкою.
- Почистіть та дрібно поріжте цибулю й печериці.Розморожені гриби наріжте на довільні шматочки.
- Поставте грітися пательню та влийте туди олію, висипте гриби.
- Рідина, у якій були замочені сухі гриби ще знадобиться, тож не виливайте її.
- Готуйте гриби, помішуючи, поки рідина не випарується – приблизно 15 хвилин.
- Візьміть каструлю, пересипте в нею смажену капусту та гриби, додайте квашену капусту, посоліть і поперчіть, перемішайте та залийте водою, у якій проварювалися сухі гриби.
- Тушкуйте все 30 хвилин.
Салат з буряком та хріном
Підготуйте 2 маленьких буряки, яблуко, 1 ч. л. білого хрону, пів столової ложки лимонного соку, 2 гілочки петрушки та 2 ст. л. соняшникової олії. Можна додати гарбузове насіння.
Як приготувати:
- Помийте та запечіть у духовці буряки, загорнуті у фольгу. Після запікання почистіть та наріжте тонкими слайсами.
- Помийте яблуко та приберіть з нього серединку з кісточками. Наріжте слайсами.
- На тарілку викладіть почергово слайси буряка та яблука, кожен шар змащуйте хроном.
- Трохи підсоліть страву, посипте подрібненим листям петрушки та гарбузовим насінням, полийте лимонним соком та скропіть олією.
Пісний борщ з в'яленою грушею
Для приготування підготуйте такі продукти:
- Вода – 2 л.
- Буряк – 1
- Цибулина – 1
- Морква – 1
- Картопля – 2
- Білокачанна капуста – 150 г
- Томатна паста – 2 ст. л.
- В'ялені груші – 2
- Цукор – столова ложка
- Лаврові листки – 2 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Олія – 2 ст. л.
- Сіль та перець
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів та запечіть буряк у фользі. Коли він захолоне, почистіть та натріть на крупній терці.
- Натріть моркву, цибулю дрібно покришіть.
- Розігрійте пательню, влийте олію та викладіть на неї моркву та цибулю. Смажте 3 хвилини.
- Потім додайте натертий буряк та смажте ще 2 хвилини. Всипте туди цукор та томатну пасту, перемішайте та тушуйте на середньому вогні 2 хв.
- Потім помийте та почистіть дві картоплини, наріжте кубиками.
- Влийте у каструлю воду та всипте картоплю, додайте лаврові листки та сіль, доведіть до кипіння та варіть протягом 5 хвилин.
- Пошаткуйте капусту, всипте до каструлі, де варилася картопля та прокип'ятіть 15 хвилин.
- Потім додайте у каструлю засмажку.
- Наріжте тонко в'ялені груші, викладіть у каструлю, додайте сіль і перець до смаку та варіть ще 7 хвилин.
- Наприкінці додайте дрібно порізаний часник.
Вареники з квасолею
Вам знадобляться:
Для начинки – банка вареної квасолі в томатному соку, ріпчаста цибуля, 2 ст. л. олії, сіль та перець.
Для тіста – 360 г борошна, яйце, 180 мл води, дрібка солі.
Як готувати:
- У велику миску висипте борошно та вбийте яйце, влийте воду і додайте сіль. Замішайте тісто, щоб воно було еластичним. Залиште на 10-15 хвилин.
- Квасолю відкрийте та процідіть, викладіть у миску.
- Почистіть, помийте та наріжте дрібними кубиками цибулю, обсмажте її до золотавого кольору, додайте сіль та перець.
- Перекладіть обсмажену цибулю у миску до квасолі та перебийте начинку блендером, проте не довго, щоб квасоля подрібнилася на шматочки, а не стала кашею.
- Присипте дошку чи робочу поверхню борошном та розкачайте тісто у пласт товщиною приблизно 0,5 см. Склянкою сформуйте з тіста кола.
- У кожне кільце тіста викладайте по чайній ложці начинки, защипніть краї та сформуйте вареники.
- У великій каструлі закип’ятіть воду та посоліть. Коли вода закипить, викладайте почергово вареники та варіть 5 хвилин.
- Готові вареники виймайте за допомогою шумівки та викладайте у миску, змазуйте олією, щоб не злипалися.
Голубці з рисом та грибами
Вам знадобиться:
- Капуста
- 100 г білих грибів
- 50 г сушених білих грибів
- 200 г рису
- 150 г олії
- 2 цибулини
- 3 зубчики часнику
- сіль та перець
Для соусу візьміть 500 мл відвару із сухих грибів, 200 г сметани, 1 ч. л. борошна, сіль.
Як готувати:
- У сотейник всипте 200 г круглозернистого рису та промийте, залийте 400 мл води, додайте сіль та варіть 5 хвилин, не накриваючи кришкою. Потім зніміть з вогню, накрийте кришкою та залиште на 20 хвилин.
- Підготуйте капустяне листя для голубців: з капусти виріжте качан, а потім покладіть в окріп – щоб листя капусти стало прозорим.
- Начинку готуємо наступним чином: помийте сушені білі гриби, перекладіть в сотейник, залийте 600 мл окропу та поставте на вогонь. Варіть на середньому вогні 10 хвилин. Потім відкиньте гриби на друшляк, але відвар не виливайте. Наріжте дрібно цибулю, подрібніть 3 зубчики часнику та наріжте довільними шматками 100 г білих сирих або заморожених грибів.
- Розігрійте пательню, влийте олію, додайте цибулю, часник, білі гриби та відварені сухі гриби. Готуйте овочеву піджарку протягом 5-7 хвилин, періодично помішуючи.
- Візьміть глибоку миску, всипте відварений рис, додайте до нього овочеву засмажку, посоліть, поперчіть та перемішайте. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Форму для запікання змастіть олією.
- Візьміть капустяний лист та загорніть у нього начинку. Потім складайте у форму для запікання.
Соус для голубців: у мисці змішайте відвар із сушених білих грибів, сметану та чайну ложку борошна. Посоліть, поперчіть, перемішайте та залийте соусом голубці.
Поставте голубці в духовку запікатися за температури 180 градусів на 60 хвилин.
Квасоля з овочами
Вам знадобиться:
- 200 г білої квасолі
- 3 ст. л. соняшникової олії
- середня морква
- ріпчаста цибуля
- сіль та перець
Як приготувати:
- Квасолю залийте холодною водою мінімум на 4 години. Краще – залиште на всю ніч. Після замочування, злийте воду, промийте квасолю, всипте її в каструлю, залийте водою, трохи посоліть і варіть до готовності. Квасоля має бути м’якою.
- Приготуйте засмажку з цибулі та моркви.
- Коли квасоля звариться, злийте відвар. Квасолю додайте на пательню до цибулі та моркви. Посоліть і поперчіть, смажте хвилину, помішуючи.
Запечений короп
Вам потрібні такі продукти:
- Короп (1-1,2 кг)
- Лимон
- Сіль та перець
- Олія
Для соусу підготуйте: 3 цибулини, 70 г родзинок, 1 ст. л. цукру, сіль, корицю – 0,5 ч.л., кілька гвоздик, олію, мелений імбир – 0,5 ч.л. , стільки ж паприки та 250 мл білого сухого вина.
Як приготувати:
- Коропа очистьте від луски, нутрощів та обов’язково приберіть зябра. Ножем зробіть поперечні надрізи з кожного боку. Перекладіть коропа в тарілку за розміром та полийте соком одного лимона. Залишіть маринуватися на 30 хвилин.
- Для соусу: цибулю наріжте скибочками та обсмажте до м’якості, влийте вино, всипте родзинки, цукор, сіль, корицю, гвоздику, мелений імбир та паприку. Тушкуйте всі інгредієнти 5 хвилин на середньому вогні.
- Обсмажте карпа до золотистої скоринки, перекладіть у форму для запікання і залийте соусом.
- Поставте рибу запікатися на годину за температури 180 градусів.
Затерта капуста
Які продукти потрібні:
- Квашена капуста – 500 г.
- Пшоно – 100 г
- Цибуля – 2 шт.
- Сіль та перець
Процес приготування:
- У миску всипте пшоно, промийте та залийте окропом, залиште запарюватися на 20 хвилин.
- Перекладіть запарене пшоно у макітру та розтовчіть. Можна використати блендер.
- В іншу миску викладіть 500 г квашеної капусти, залийте водою та трохи промийте. Воду злийте.
- Перекладіть капусту у каструлю та залийте водою, щоб трохи її покривала. Варіть на маленькому вогні 10 хвилин після закипання.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками, додайте до капусти та проваріть все разом ще 10 хвилин.
- Далі приблизно половину рідини злийте в окрему посудину, а до капусти з цибулею додайте перетерте пшоно. Присоліть та поперчіть, перемішайте. Варіть ще хвилин 15, до готовності пшона, за потреби доливаючи потроху рідини, яка залишилася після відварювання капусти.
- Консистенція страви має нагадувати рідке картопляне пюре. Подавати до столу можна з посмаженою цибулею.
Булгур з вишнями та томатами
Продукти:
- Булгур – 200 г
- Сушена вишня – 50 г
- Один томат
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- М'ята – 4 гілочки
- Сіль та перець
Як готувати:
- У каструлю викладіть булгур та влийте 400 мл води. Додайте солі та варіть приблизно 20 хвилин після закипання на невеликому вогні.
- Готовий булгур відкиньте на друшляк та викладіть у миску. Додайте солі та перцю до смаку, влийте 1 ст. л. оливкової олії та перемішайте.
- Помийте томат та наріжте дрібними кубиками. Промийте 50 г сушеної вишні та додайте в миску до булгуру разом з томатами.
- Відокремте від стебел листочки з 4-х гілочок м’яти, дрібно порубайте і додайте до страви. Добре перемішайте – готово.
На десерт Клопотенко радить приготувати лапшу з маком
Інгредієнти:
- Лапша – 500 г
- 3 ст. л. маку
- 4 ст. л. меду
- 100 г волоських горіхів
- 50 г родзинок
- 50 г вершкового масла
- Апельсин (цедра)
- 2 ст. л. соняшникової олії
Як приготувати:
- Зваріть лапшу та відкиньте на друшляк.
- Перед тим приготуйте начинку: зваріть мак, злийте воду та перебийте його на блендері.
- Висипте у невелику миску родзинки та залийте окропом. Подрібніть горіхи. У невеличкій каструлі розтопіть 4 ст. л. меду, додайте перебитий мак, розмочені родзинки та горіхи.
- Натріть цедру апельсина на тертці та перемішайте. Проваріть кілька хвилин.
- Додайте начинку до відвареної лапші та перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася.
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