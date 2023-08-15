Сомнолог рассказал, что дневной сон полезен взрослым, если спать правильно

Вопрос, следует ли взрослым спать днем, всегда был предметом дискуссий. Если польза дневного сна для детей уже давно засвидетельствована – этот вид отдыха положительно влияет на психическое и физическое развитие малышей и предотвращает риск нейрологических и психических заболеваний, – то вопрос, полезен ли дневной сон для взрослых, оставался открытым.

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Врач-сомнолог Ольга Бегашева отметила, что дневной сон может быть полезен взрослым только при условии, что его продолжительность не превышает 50 минут.

"Ученые давно установили золотое правило дневного сна. Если после короткого дневного перерыва вы ощутили прирост энергии, а качество вашего ночного сна не нарушено, то это можно считать полезной практикой. Продуктивный дневной отдых не должен длиться более 50 минут. Отсутствие перебора с продолжительностью важно, поскольку длинный дневной сон может превратиться в глубокий сон, что может вызвать чувство усталости и разлада после пробуждения, а также привести к проблемам с засыпанием ночью", – рассказала Ольга.

Различают несколько видов дневного сна, которые могут быть полезны:

Микросон (2-5 минут) помогает снизить чувство сонливости. Следует помнить, что такой короткий сон может быть важным в ситуациях повышенной опасности, например при управлении автомобилем. Поэтому если вы замечаете, что ваше внимание падает во время важных дел, лучше сделать небольшой перерыв на микросон. Мини-сон (5-20 минут) помогает восстановить двигательную активность и поддержать уровень внимания. Сон (20-50 минут) способствует укреплению мышечной памяти (это полезно во время тренировок) и даже может улучшить длительную память.

Следовательно, дневной сон может быть полезен взрослым, но важно соблюдать рекомендации и ограничивать продолжительность отдыха до 50 минут. Выбор типа дневного сна зависит от конкретных обстоятельств, но следует помнить, что правильно организованный отдых может оказать положительное влияние на вашу продуктивность и общее состояние организма.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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