Сорняков точно не будет: как очистить огород без химикатов

Летом создаются идеальные условия для роста как однолетних, так и многолетних сорняков. Эти растения могут доставить немало хлопот в саду и на огороде.

Выгнать сорняки может быть затруднительно, особенно для тех, кто пытается не использовать химикаты. Никола Брэдли, главный садовник The Lost Gardens of Heligan, поделилась своими советами по прополке в летние месяцы эксклюзивно для Express.co.uk.

Эксперт по садоводству сказала, что "хитрость" в борьбе с сорняками состоит в том, чтобы уничтожить растения, когда они еще молоды. Прополка всегда может показаться определенной задачей, но совет состоит в том, чтобы копать, когда есть возможность.

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Фокус с рыхлением состоит в том, чтобы делать это, когда сорняки маленькие, почти до того, как вы их увидите. Сорняки очень быстро сгорают на солнце или на ветру.

Регулярно затачивайте край своей сапы, и она будет легко прорезать однолетние сорняки, не слишком беспокоя почву и любые другие растения вокруг. Широкое лезвие сапы также можно использовать, чтобы отрезать много разных корней и стеблей.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко вывести сорняки из швов тротуарной плитки.

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