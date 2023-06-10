Бур’янів точно не буде: як очистити город без хімікатів

Влітку створюються ідеальні умови для росту як однорічних, так і багаторічних бур’янів. Ці рослини можуть завдати чимало клопоту у саді та на городі.

Вигнати бур’яни може бути важко, особливо для тих, хто намагається не використовувати хімікати. Нікола Бредлі, головний садівник The Lost Gardens of Heligan, поділилася своїми порадами щодо прополки в літні місяці ексклюзивно для Express.co.uk.

Експерт із садівництва сказала, що "хитрість" у боротьбі з бур’янами полягає в тому, щоб знищити рослини, коли вони ще молоді. Прополка завжди може здатися певним завданням, але порада полягає в тому, щоб копати, коли є можливість.

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Фокус із розпушуванням полягає в тому, щоб робити це, коли бур’яни маленькі, майже до того, як ви їх побачите. Бур’яни дуже швидко згорають на сонці чи вітрі.

Регулярно заточуйте край своєї сапи, і вона легко прорізатиме однорічні бур’яни, не надто сильно турбуючи ґрунт та будь-які інші рослини навколо. Широке лезо сапи також можна використовувати, щоб відрізати багато різних коренів і стебел.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко вивести бур'яни зі швів тротуарної плитки.

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