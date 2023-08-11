Соседи-убийцы: Названы опасные комнатные растения, которые могут вызвать дерматит, диарею и удушение

Комнатные растения всегда украшают и делают нашу жизнь более уютной, однако недостаточно лишь полностью убедиться в их красоте. Некоторые из них могут скрывать опасные для здоровья вещества.

Биолог и специалист по растениям Ирина Ежель подчеркивает, на какие особенности следует обращать внимание, выбирая растения для дома.

Читайте также: Семь комнатных растений, ядовитых для кошек

Здоровье и безопасность

Прежде всего, перед тем как выбрать комнатное растение, следует убедиться, что оно не содержит вредных веществ. Это особенно важно, если дома есть дети или домашние животные, которые могут неизвестно себе отведать новый зеленый "гость".

Среди наиболее опасных растений можно выделить фикус, сок которого может вызвать дерматит; аглаонема, из которой может возникнуть диарея и эуфорбия, чей сок даже вызывает ожог, слепоту и удушье.

Особенно важно осторожничать с кастором и олеандровым деревом, поскольку они содержат смертельно опасные вещества, которые растения выделяют для защиты от насекомых.

Здоровый подход

Даже наименьшее количество ядохимикатов в растении может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сильное отравление, сердечные недуги и почечная недостаточность. Контакт с соком или даже частями растения может вызвать аллергические реакции, зуд и покраснение.

Некоторые комнатные растения также содержат летучие вещества, которые могут привести к проблемам с дыханием, хронической загрязненностью носовой полости, головокружением и тошнотой.

Читайте также: Как стимулировать цветение роз с помощью водки: простой лайфхак

Избегайте опасностей

Во избежание проблем лучше держать растения с яркими запахами в хорошо проветриваемом помещении. Также важно учитывать, что ядовитые вещества могут содержаться не только в листьях, но и в цветах, соке и колючках. Иногда все растение может быть пропитано ядом, а концентрация зависит от тех участков, которые она больше всего хочет защитить.

Например, азалия содержит гликозиды, которые могут повлиять на ритм сердца и стать смертельными. Похожие вещества содержатся и в ландыше, который также может вызвать проблемы с сердечным ритмом. К самым опасным относится плющ, употребление которого может привести даже к летальному исходу.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!