Составлен список самых популярных автомобилей Европы: кто занял первое место.

Эксперты обнародовали рейтинг самых популярных автомобилей в Европе за первые шесть месяцев 2025 года. Абсолютным лидером продаж стала Dacia Sandero, которая сохраняет первенство, несмотря на снижение спроса.

Как сообщает " УкрАвтопром " со ссылкой на аналитическую компанию JATO, в период с января по июнь в 28 европейских странах было реализовано почти 129 тысяч новых автомобилей этой модели. Несмотря на это, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи Sandero уменьшились на 11%.

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Среди других моделей, вошедших в десятку лидеров, есть Renault Clio, Peugeot 208, VW T-Roc и VW Golf. Некоторые из них демонстрируют рост, например Volkswagen Tiguan, который увеличил продажи на 28%, или выросшая на 9% Dacia Duster.

На украинском рынке лидером среди новых автомобилей по итогам первого полугодия стал Renault Duster. За ним разместились кроссоверы Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.

В сегменте подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет, которые были ввезены из-за рубежа, украинцы чаще всего выбирали Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Kia Niro. За полгода было приобретено более 30 тысяч таких автомобилей.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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