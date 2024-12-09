Сотрудники ТЦК имеют право мобилизовать военнообязанных без полиции – Клименко

Сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право проводить мобилизационные мероприятия без сопровождения Национальной полиции. "ТЦК обладают всеми необходимыми полномочиями для проверки документов граждан. Однако они часто обращаются в Нацполицию с официальными запросами о сопровождении во время мобилизационных мероприятий".

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Главная задача правоохранителей – обеспечение общественного порядка и соблюдение законных прав граждан. Министр признал, что ранее случались случаи превышения полномочий во время мобилизационных мероприятий, однако эти инциденты носили единичный характер. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

"В последние недели подобных ситуаций не было. Военная служба правопорядка и военное командование работают над предотвращением возможных нарушений", - подчеркнул он.

Клименко считает, что ТЦК могут проводить мобилизационные мероприятия без поддержки полиции: "Необходимо учитывать специфику каждого региона и возможности местных подразделений ТЦК. Однако, на мой взгляд, они способны выполнять свои функции самостоятельно."

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