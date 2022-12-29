Создатели сериала "Венздей" обсудили сюжет второго сезона: что ждать фанатам

Несмотря на то, что Netflix официально не объявил о подготовке 2 сезона "Венздей", можно с уверенностью поспорить, что мы вернемся к вселенной семьи Адамсов в ближайшие годы. Благодаря тому, что в последней серии 1 сезона Невермор был закрыт, это открыло возможности для развертывания будущего сюжета в других локациях. Шоуранеры Эл Гоф и Майлз Миллар намекнули, что сериал будет продолжать создавать новые секреты, которые главная героиня должна расследовать.

В интервью The Hollywwod Reporter Гоф и Миллар рассказали, что они хотели бы продолжить работу над отношениями Веннздей (Дженна Ортега) с окружающими, особенно с ее матерью Мортисией (Кэтрин Зета-Джонс) и ее подругой Энид (Эмма Майерс). Дуэт прокомментировал основные темы сериала и Гоф рассказал, что они планируют дальше.

"Мы хотим вроде бы исследовать и вроде бы усложнить все эти отношения в будущем. Школа была закрыта, когда они ушли, что дало нам больше возможностей для второго сезона, и я думаю, что мы с радостью воспользуемся этим. Для нас шоу также действительно рассказывает об этом. женскую дружбу, в центре которой Венздей и Энид, тот факт, что они получили связь с аудиторией, это действительно радовало.

Итак, теперь, когда Среда погрузила свой палец в бассейн дружбы, мы исследуем, какой это выглядело бы? Это было похоже на объятия. Это была ее большая сюжетная линия в сезоне, не правда ли? Итак, сейчас мы думаем об этом. Другое дело, которое действительно интересно, – это также продолжать исследовать отношения матери и дочери Венздей и Мортисии", – отметил Эл Гоф.

Создатели сериала также обратились к теории фанатов, что Венздей и Энид могут начать романтические отношения. Когда они говорили об этом, Миллар заметил, что пока ничего не решено, но в то же время они не могут потерять личность персонажа, и она будет исследовать свою сексуальность только если это будет органично для истории:

"Как сказал Эл, эта идея сестринства является ключевой для шоу. Мы не будем ничего сбрасывать со счетов, и, очевидно, иногда персонажи раскрываются самостоятельно, и это то, что нам нравится в телевидении, что это органическое путешествие. У нас есть дорожная карта , и мы хотели бы иметь маршруты на этой карте, которые ведут вас в неожиданных направлениях. Итак, мы открыты для всего.

Отметим, что сериал Wednesday установил рекорд на Netflix, собрав 341,23 миллиона часов просмотра в течение первой недели на стриминговом сервисе с момента выпуска.

Также сериал попал в десятку в 93 странах, заняв первое место в 83 из них.

Напомним, UAportal рассказал 10 интересных фактов, которые вы не знали о звезде сериала "Венздей" Дженне Ортеге. Любителям ленты будет интересно узнать детали о биографии и профессиональной деятельности актрисы.

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