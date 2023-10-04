Спасет от простуды: рецепт клюквенно-апельсинового чая
Известные своими целебными свойствами клюква и апельсин сочетаются в этом вкусном чае по рецепту от Shuba. Он очень ароматный и отлично согревает.
Ингредиенты:
Клюква – 200 г
Апельсин – 1 шт.
Корень имбиря свежий – 20 г
Корица, палочки – 1 шт.
Мед – 2 ст. л.
Чай зеленый в пакетиках – 1 шт.
Вода – 2 л
Читайте также: Как заварить чай с лавровым листом: простой и полезный рецепт
Способ приготовления:
1. Апельсин погрузите в кипяток на 1 минуту, после чего разрежьте пополам и тоненько нарежьте полукружками.
2. Переберите клюкву, переберите и промойте. Корень натрите на мелкую терку.
3. Апельсин и клюкву положите в кастрюлю и разомните пестиком. Залейте водой и доведите до кипения. Убавьте, добавьте тертый имбирь, палочку корицы и пакетик чая.
4. Смесь кипятите 1 минуту, выключите огонь и дайте 15 минут настояться. Добавьте мед, размешайте, разлейте в чашки, подавайте немедленно.
Советуем также обратить внимание на рецепт чая с имбирем.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!