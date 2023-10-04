Спасет от простуды: рецепт клюквенно-апельсинового чая

Известные своими целебными свойствами клюква и апельсин сочетаются в этом вкусном чае по рецепту от Shuba. Он очень ароматный и отлично согревает.

Ингредиенты:

Клюква – 200 г

Апельсин – 1 шт.

Корень имбиря свежий – 20 г

Корица, палочки – 1 шт.

Мед – 2 ст. л.

Чай зеленый в пакетиках – 1 шт.

Вода – 2 л

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Способ приготовления:

1. Апельсин погрузите в кипяток на 1 минуту, после чего разрежьте пополам и тоненько нарежьте полукружками.

2. Переберите клюкву, переберите и промойте. Корень натрите на мелкую терку.

3. Апельсин и клюкву положите в кастрюлю и разомните пестиком. Залейте водой и доведите до кипения. Убавьте, добавьте тертый имбирь, палочку корицы и пакетик чая.

4. Смесь кипятите 1 минуту, выключите огонь и дайте 15 минут настояться. Добавьте мед, размешайте, разлейте в чашки, подавайте немедленно.

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