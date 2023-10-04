Врятує від застуди: рецепт журавлинно-апельсинового чаю

Відомі своїми цілющими властивостями журавлина й апельсин поєднуються у цьому смачному чаї за рецептом від Shuba. Він дуже ароматний та чудово зігріває.

Інгредієнти:

Журавлина – 200 г

Апельсин – 1 шт.

Корінь імбиру свіжий – 20 г

Кориця, палички – 1 шт.

Мед – 2 ст. л.

Чай зелений у пакетиках – 1 шт.

Вода – 2 л

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Спосіб приготування:

1. Апельсин занурьте в окріп на 1 хвилину, після чого розріжте навпіл і тоненько наріжте півкружальцями.

2. Переберіть журавлину переберіть і промийте. Корінь натріть на дрібну тертку.

3. Апельсин та журавлину покладіть у каструлю та розімніть товкачиком. Залийте водою і доведіть до кипіння. Зменшіть, додайте тертий імбир, паличку кориці і пакетик чаю.

4. Суміш кип’ятіть 1 хвилину, вимкніть вогонь і дайте настоятися 15 хвилин. Додайте мед, перемішайте, розлийте в чашки, подавайте негайно.

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