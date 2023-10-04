Врятує від застуди: рецепт журавлинно-апельсинового чаю
Відомі своїми цілющими властивостями журавлина й апельсин поєднуються у цьому смачному чаї за рецептом від Shuba. Він дуже ароматний та чудово зігріває.
Інгредієнти:
Журавлина – 200 г
Апельсин – 1 шт.
Корінь імбиру свіжий – 20 г
Кориця, палички – 1 шт.
Мед – 2 ст. л.
Чай зелений у пакетиках – 1 шт.
Вода – 2 л
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Спосіб приготування:
1. Апельсин занурьте в окріп на 1 хвилину, після чого розріжте навпіл і тоненько наріжте півкружальцями.
2. Переберіть журавлину переберіть і промийте. Корінь натріть на дрібну тертку.
3. Апельсин та журавлину покладіть у каструлю та розімніть товкачиком. Залийте водою і доведіть до кипіння. Зменшіть, додайте тертий імбир, паличку кориці і пакетик чаю.
4. Суміш кип’ятіть 1 хвилину, вимкніть вогонь і дайте настоятися 15 хвилин. Додайте мед, перемішайте, розлийте в чашки, подавайте негайно.
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