Специалисты подсказали, как за несколько минут качественно убрать помещение

Многие могут считать регулярную короткую уборку ненужным расходом времени. Однако специалисты по чистоте убеждают, что этот подход действительно неэффективен. Откладывая уборку, вы рискуете потратить гораздо больше времени на борьбу с засохшими пятнами от еды, чернилами, плесенью и ржавчиной. Загрязнения, устраненные вовремя, не будут столь проблемными.

Об этом пишет Ukr.media.

Вместо того чтобы только вытирать пыль, обратите внимание на стеклянную дверцу, чтобы предупредить загрязнение. Некоторые места требуют постоянного внимания, такие как полки в холодильнике, где пятна от напитков или еды могут появиться в течение недели. Их легче удалить сразу, чем ждать генеральной уборки.

Во время генеральной уборки не забудьте о труднодоступных местах под кроватью и за шкафами. Пропылесьте их и проверьте гардины, плинтусы и батареи, чтобы уменьшить количество пыли на поверхностях.

Старайтесь не подметать, а использовать пылесос. Также не открывайте окна и двери на долгое время, так как это может привести к чрезмерному количеству пыли в помещении. Если проветривание обязательно, рассмотрите установку мелкопористой сетки на окно.

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Обратите внимание, что не нужно использовать хлор и растворители для уборки, которые используются в профессиональной уборке. Простой моющий концентрат с хорошими поверхностно-активными веществами может быть достаточно эффективным для дома. Хотя качественные средства стоят немного больше, они экономят время.

Попытайтесь внедрить эти простые практические советы в ваши ежедневные дела и вы получите много свободного времени для собственных увлечений и отдыха.

Напомним, мы уже писали, какие советы по уборке должна знать каждая хозяйка.

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