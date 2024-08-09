Спецназ ГУР высадился на Кинбурнской косе: уничтожили шесть единиц техники и около 30 оккупантов (видео)

В пятницу, 9 августа, спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершили рейд на временно оккупированную врагом Кинбурнскую косу. В ходе операции были уничтожены десятки россиян и их техника.

Об этом сообщили на Facebook-странице ГУР Министерства обороны Украины. Во время рейда на Кинбурнскую косу спецназовцы уничтожили шесть единиц бронированной техники врага и около трех десятков захватчиков.

На косе воины атаковали укрепление врага на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал", "Памятник Суворову".

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Операцию провели подразделения: "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности.

"Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины", – добавили в разведке.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию рф со стороны Сумщины.

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