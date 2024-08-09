Спецназ ГУР висадився на Кінбурнській косі: знищили шість одиниць техніки та близько 30 окупантів (відео)

У п'ятницю, 9 серпня, спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили рейд на тимчасово окуповану ворогом Кінбурнську косу. Під час операції були знищені десятки росіян та їх техніка.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ГУР Міністерства оборони України. Під час рейду на Кінбурнську косу спецпризначенці знищили шість одиниць броньованої техніки ворога та близько трьох десятків загарбників.

На косі воїни атакували укріплення ворога на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал", "Пам’ятник Суворова".

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Операцію здійснили підрозділи: "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил Збройних сил України (ЗСУ) та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки.

"Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України", – додали у розвідці.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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