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Спецназначенцы СБУ ликвидировали 145 оккупантов и более сотни единиц их техники (видео)

Былим Елена

Спецназначенцы СБУ ликвидировали 145 оккупантов и более сотни единиц их техники (видео)

Бойцам подразделения Центра специальных операций "А" СБУ за неделю удалось ликвидировать 145 российских оккупантов и значительное количество военной техники врага.

В частности, были уничтожены тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и боевая машина поддержки танков "Терминатор". В пресс-службе СБУ показали видео работы бойцов ЦСО "А".

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Отмечается, что за последнюю неделю поражено:

  • 19 танков
  • 12 ББМ
  • 19 артсистем
  • РСЗО
  • 2 системы ПВО
  • 29 БпЛА
  • 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки
  • 60 автомобилей
  • 29 укреплений
  • два состава из БК

"Еще 145 окупантов отправились на "концерт Кобзона"", – добавили в СБУ.

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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